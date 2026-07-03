Rai 1 ha svelato il palinsesto serale per la stagione 2026-2027, focalizzandosi su grandi eventi, musica e programmi di intrattenimento consolidati. La rete ammiraglia conferma la centralità di format di successo come Tale e Quale Show, che tornerà con una nuova edizione condotta da Carlo Conti, e introduce importanti novità per il pubblico del prime time.

Il prime time di Rai 1 proporrà numerose trasmissioni musicali e d’intrattenimento. Spiccano Musicultura, dedicato alla canzone d’autore con giovani e artisti affermati, e Una voce per Padre Pio, che unisce musica e solidarietà.

Sono inoltre confermati i grandi eventi istituzionali: Natale, Capodanno con Danza con me di Roberto Bolle, la Festa della Musica dell’Unione Europea e la serata dei David di Donatello. Tra gli appuntamenti speciali, la Notte di Rai 1 con contenuti esclusivi e Ulisse - Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela.

Nuove proposte e approfondimenti

Accanto ai programmi consolidati, il prime time di Rai 1 introduce nuove proposte, dal talk all’approfondimento culturale e della memoria. Il nuovo programma A ritrovar le stelle si concentrerà su storie italiane significative, valorizzando testimonianza e ricordo. Tra le novità anche serate dedicate alla musica classica, con un taglio sperimentale.

Rai 1 conferma inoltre programmi storici come Porta a Porta e I migliori anni, completando un’offerta che mira a riunire diverse generazioni di spettatori.

Volti noti e il legame con il territorio

Il palinsesto riserva ampio spazio ai volti iconici della rete. Carlo Conti guiderà Tale e Quale Show, Alberto Angela proseguirà la divulgazione con Ulisse - Il piacere della scoperta, e Roberto Bolle animerà la serata di Capodanno. Rai 1 rafforza il suo radicamento nazionale, con dirette da luoghi simbolo come Assisi, Napoli, Trieste e Roma. Il Festival di Sanremo si conferma un pilastro centrale dell’identità della rete, appuntamento irrinunciabile per il pubblico italiano.