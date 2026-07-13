La docuserie "La famiglia Panini - L'avventura delle figurine" si prepara al debutto televisivo, con le prime immagini che svelano protagonisti e trama. Prodotta da Groenlandia, la serie, diretta da Enrico Maria Artale e narrata da Serena Rossi, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 28 luglio 2026. L'opera ripercorre la nascita e l'evoluzione della rivoluzionaria idea delle figurine, raccontando la storia dei fratelli Giuseppe, Benito, Franco e Umberto Panini di Modena. Partendo dal secondo dopoguerra, hanno saputo trasformare un'iniziativa quasi familiare in una delle aziende più riconoscibili dell'immaginario collettivo italiano e internazionale.

Le anticipazioni mostrano come la docuserie si concentri tanto sulle storie personali dei membri della famiglia quanto sul contesto storico in cui la Panini è cresciuta. La voce narrante di Serena Rossi è affiancata dalla sua presenza in scena, dove l'attrice rievoca ricordi e sfoglia album storici. Attraverso sequenze d'archivio, fotografie e testimonianze dirette, il racconto si sviluppa tra Modena e le grandi fiere del fumetto, illustrando "un'avventura nata quasi per caso e diventata un fenomeno popolare, simbolo di passione e made in Italy", come sottolineato dalla produzione.

L'epopea delle figurine Panini: dalle origini al successo globale

Fondata ufficialmente nel 1961 dai quattro fratelli, l'attività Panini affonda le radici negli anni Cinquanta, quando i fratelli gestivano un'edicola e la distribuzione di giornali.

L'intuizione geniale fu la creazione dei celebri "pacchetti" di figurine. La prima collezione, "Calciatori 1961", ottenne subito un enorme successo. Da allora, la Panini ha diversificato e ampliato le raccolte a sport, cartoni animati e film, affermandosi come punto di riferimento internazionale per appassionati e collezionisti. La docuserie evidenzia come la crescita aziendale abbia accompagnato lo sviluppo dell'editoria e della grafica italiana, con un focus sull'impatto sociale del rito dello scambio di figurine, un vero segno generazionale per milioni di giovani in Europa e nel mondo.

Il mito Panini oggi: tra collezionismo e memoria collettiva

Ancora oggi, Panini mantiene un ruolo centrale nella cultura popolare nazionale ed europea.

La narrazione televisiva enfatizza le connessioni tra la storia imprenditoriale della famiglia e la memoria collettiva, approfondendo dinamiche editoriali, produzione industriale e diffusione capillare dei prodotti. L'avventura delle figurine diventa così la metafora di un'Italia capace di reinventarsi, unicità che la serie esplora anche grazie alle testimonianze di amatori e personaggi dello sport e dello spettacolo. Serena Rossi, nelle clip, ribadisce: "Non è solo una storia di figurine ma di famiglia, di sogni realizzati e di passione che si trasmette tra generazioni".

Questa docuserie si inserisce nel filone di racconti audiovisivi dedicati ai grandi marchi italiani, valorizzando il patrimonio del collezionismo, la storia sociale ed economica del Paese e l'immaginario condiviso legato alle figurine Panini, un oggetto che da oltre sessant'anni accompagna i ricordi di molti.