Soraya Sabetta è stata una dei partecipanti dell'ultima edizione di Temptation Island che ha fatto maggiormente discutere. La ragazza è stata molto criticata per le sue forti esternazioni nel programma sull'ormai ex fidanzato Cristian Mascolino, oltre all'avvicinamento al tentatore Dimitri Hristov.

Dopo aver rifiutato il falò di confronto anticipato richiesto da Cristian, si è poi presentato davanti a lui, crollando più volte in lacrime e lamentando le sue mancanze nel loro rapporto.

E così i due hanno deciso di uscire separati da Temptation Island, in attesa del mese dopo in onda nella nona e ultima puntata di questa sera mercoledì 29 maggio, in prima serata su Canale 5.

Ma tutti i segnali lasciano intravedere che i due non si sono rimessi insieme. Soraya Sabetta, così come Martina De Ioannon, potrebbe avere presto un futuro in televisione.

Soraya verso Uomini e Donne dopo Temptation Island

Spesso i partecipanti single di Temptation Island vengono poi chiamati da Maria De Filippi per il trono di Uomini e Donne. Nelle ultime edizioni è successo con Martina De Ioannon e anche con il tentatore Flavio Ubirti.

Lo scorso anno era stato proposto il trono anche a Rosario Guglielmi, prima che alcune dichiarazioni dell'ex fidanzata Lucia Ilardo su un loro presunto ritorno di fiamma glielo ha fatto saltare.

E ora potrebbe essere il turno di Soraya Sabetta che, passando da impopolare e divisiva a Temptation Island, potrebbe avere successo a Uomini e Donne con il suo carattere forte e determinato.

La ragazza risulta attualmente single, non legata più a Cristian Mascolino, ma neanche al tentatore Dimitri Hristov, con il quale aveva avuto una liaison appunto a Temptation Island.

E, per questo, risulta in pole come tronista nella prossima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, in partenza a settembre.