Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Alya compirà un gesto estremo pur di non rinunciare a suo figlio Deniz. Dopo essere stata cacciata dalla villa da Sadakat e separata con la forza dal bambino, la donna tornerà alla tenuta decisa a tutto: un gesto disperato scatenerà il panico tra i presenti e cambierà per sempre la famiglia Albora.

Spoiler Far Away: Alya dà fuoco al portone della villa per riprendere Deniz

Accecata dalla disperazione, Alya si presenterà davanti alla residenza degli Albora con una tanica di carburante. Kaya e gli altri cercheranno di fermarla, implorandola di riflettere prima di compiere un gesto irreparabile.

"Fermati, parliamone", le diranno, ma Alya non ascolterà nessuno. Anzi, ribadirà con decisione che non permetterà a nessuno di separarla da Deniz: "Finché mio figlio è lì dentro, nessuno può buttarmi fuori".

Pochi istanti dopo cospargerà di benzina l'ingresso della villa e appiccherà il fuoco. Le fiamme avvolgeranno il portone, mentre all'interno della tenuta si scatenerà il caos. I familiari correranno fuori per cercare di domare l'incendio e impedire che il rogo si propaghi al resto dell'edificio.

Sadakat furiosa contro Alya: 'Hai aiutato gli assassini'

L'incendio farà infuriare Sadakat, che uscirà dalla villa e si scaglierà contro Alya. Convinta che la nuora abbia tradito la memoria di Boran, continuerà ad accusarla di essersi schierata con i responsabili della sua morte.

"Hai collaborato con gli assassini di Boran! Hai distrutto la nostra casa!", le urlerà davanti a tutti, mentre gli altri tenteranno di riportare la calma.

Alya, però, non arretrerà di un passo e continuerà a rivendicare il suo diritto di stare accanto a Deniz, sostenendo che nessuno potrà impedirle di essere la madre del bambino.

Scontro tra Sadakat e Alya, è un punto di non ritorno

Solo l'intervento tempestivo dei familiari eviterà il peggio. Tuttavia, anche dopo aver domato le fiamme, il gesto di Alya segnerà un punto di non ritorno nello scontro con Sadakat. Il rapporto tra le due donne, già compromesso dalla morte di Boran e dalle accuse reciproche, subirà un'ulteriore frattura.