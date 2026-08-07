Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Zerrin sarà costretta a prendere una decisione dolorosa per salvare suo padre Ecmel, arrivando a spezzare il cuore a Kaya. Dopo aver scoperto di essere incinta del giovane, la ragazza finirà nella morsa di Demir: sotto la minaccia di un ricatto spietato legato al destino di Ecmel, si vedrà costretta ad assecondare una menzogna davanti a tutti.

Demir incastra Zerrin con una minaccia

Durante un confronto, Demir farà capire a Zerrin di conoscere la verità sulla gravidanza e proverà a convincerla che ormai non potrà più costruire un futuro con Kaya.

"Pensi davvero di poter stare con Kaya? E se fosse tuo padre il responsabile della morte di Boran?", le dirà, cercando di destabilizzarla.

Subito dopo passerà alle minacce, mettendola davanti a una scelta impossibile: "Se non confermerai quello che sto per dire, rivelerò dove si nasconde tuo padre. Lo troveranno e lo uccideranno". Consapevole del pericolo reale che corre Ecmel, Zerrin cederà al ricatto.

Spoiler Far Away, Zerrin mente a Kaya: 'Il figlio che aspetto è di Demir'

Demir rivelerà davanti a tutti che Zerrin è incinta. Presente alla scena, Kaya resterà sconvolto nell'ascoltare l'uomo attribuirsi la paternità del bambino, ma il momento più drammatico arriverà subito dopo.

Terrorizzata dalle minacce ricevute, Zerrin sceglierà di sacrificare la propria felicità pur di proteggere il padre.

Davanti agli sguardi increduli dei presenti dichiarerà: "Sì, il bambino è di Demir."

Demir approfitterà immediatamente della situazione per rafforzare la menzogna: "L'avete sentito tutti. Zerrin è mia moglie e il bambino che porta in grembo è nostro".

Kaya ha un malore dopo la finta confessione di Zerrin

La confessione della giovane distruggerà Kaya, convinto fino a quel momento di poter costruire una famiglia con lei. Lo shock sarà così forte che il ragazzo accuserà un malore, mentre Zerrin assisterà impotente alla scena, consapevole di aver mentito soltanto per evitare che Demir consegnasse suo padre ai nemici.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.