Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, rivelano che Cihan sarà costretto a compiere un gesto estremo per salvare la vita di Alya. Dopo che il confronto con Fikriye sfocerà nel sangue, l'uomo prenderà di mira anche la giovane, costringendo Cihan a un gesto decisivo per evitare un secondo delitto.

Spoiler Far Away: Halis prende la pistola e spara a Fikriye

Decisa a vendicare Boran, Fikriye raggiungerà Halis nel suo nascondiglio armata di pistola. La donna gli punterà l'arma contro e pretenderà una confessione, gridandogli: "Confesserai!

Confesserai!". Subito dopo aggiungerà: "Chi ha fatto soffrire mia figlia non deve restare in vita!", convinta che Halis sia il responsabile della morte di Boran.

Nel frattempo Cihan e Alya arriveranno sul posto nel tentativo di evitare una tragedia. Nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, la situazione degenererà rapidamente e Halis riuscirà a impossessarsi della pistola di Fikriye, facendo fuoco contro di lei.

Fikriye muore tra le braccia di Alya

Colpita dal proiettile, Fikriye si accascerà a terra e spirerà tra le braccia della figlia, corsa da lei nel disperato tentativo di soccorrerla. Per Alya sarà un dolore immenso: dopo anni di lontananza, aveva appena ritrovato la madre e sperava di poter recuperare il tempo perduto.

Halis vuole uccidere Alya, Cihan gli spara e lo elimina

La tragedia non si concluderà con la morte di Fikriye. Halis punterà nuovamente la pistola, questa volta verso Alya, ancora inginocchiata accanto al corpo della madre. Cihan capirà le sue intenzioni.

Prima che Halis riesca a premere il grilletto, Cihan gli sparerà all'addome. L'uomo crollerà a terra e morirà pochi istanti dopo, mettendo fine alla sua fuga.

Per Cihan sarà una scelta obbligata: eliminare Halis significherà salvare Alya da una morte ormai imminente. La donna, però, resterà devastata dalla perdita di Fikriye, morta poco prima che il suo assassino venisse definitivamente neutralizzato.

Gli episodi della serie tv turca Far Away vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.