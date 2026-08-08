Nel corso delle nuove puntate di Forbidden fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Ender Celebi e Sahika organizzeranno una vendetta ai danni di Hasan Ali, reo di averle cacciate dall'azienda. Le due donne chiederanno aiuto a Cansu, la quale riuscirà ad introdursi in casa dell'imprenditore come sua figlia. Sarà in questa circostanza che le due ex cognate vedranno il padre di Cagatay mentre uccide Sedai.

Ender e Sahika vedono Hasan Ali uccidere Sedai

Tutto inizierà quando Ender e Sahika in grave crisi economica organizzeranno una vendetta ai danni di Hasan Ali.

Le due donne ingaggeranno Cansu, che si presenterà improvvisamente a casa dell'imprenditore seguendo le loro direttive. La nuova arrivata farà credere ad Hasan Ali che Feliz non gli ha detto che era sua figlia. L'imprenditore si fiderà delle parole di Cansu, arrivando ad ospitarla nella sua tenuta dove la presenterà a Cagatay e Yildiz (Eda Ece). Ben presto, Sahika e Ender riusciranno ad introdursi nella grande villa per piazzare una telecamera nel suo ufficio grazie a Cansu. Il giorno dopo, le due donne e Caner assisteranno ad una lite tra Hasan Ali e Sedai. Uno scontro che avrà tragiche conseguenze quando l'impresario ucciderà apparentemente l'uomo con un colpo di pistola. Poco dopo, il padre di Cagatay ordinerà ad un complice di ripulire la scena del crimine.

Anticipazioni Forbidden fruit: Ender e Sahika cadono nella trappola dell'imprenditore

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Sahika e Ender si presenteranno da Hasan Ali per mostrargli il video. Le due ex cognate vorranno essere reintegrate nell'azienda altrimenti renderanno pubblicato il filmato compromettere. L'imprenditore cederà alla richiesta, tanto da chiedere ad un complice di portargli un contratto da farle firmare. In questa circostanza, Sedai farà il suo arrivo vivo e vegeto mentre un flashback mostrerà quanto successo. Il pubblico scoprirà che l'uomo aveva capito della presenza della telecamera nell'ufficio ed aveva organizzato un finto omicidio con l'aiuto dell'imprenditore. Una controffensiva in piena regola che impedirà a Sahika e Ender di tornare in azienda.