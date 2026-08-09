Martina confesserà a Jacobo il tradimento con Adriano nelle prossime puntate de La Promessa: il giovane esploderà di rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Martina e Adriano proveranno più volte a tenere a freno i sentimenti, ma non ci riusciranno. Dopo la prima notte di passione, decideranno che Jacobo deve sapere tutto perché non se la sentiranno di ingannarlo ulteriormente. La reazione sarà furiosa: Jacobo si sentirà tradito dalla donna che ama e dal suo migliore amico.

Adriano e Martina: un amore incontrollabile a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna annunciano grandi novità per i protagonisti.

Nelle puntate in onda in Italia, Martina ha appena letto l'addio di Catalina che le ha affidato la sua famiglia. La ragazza non deluderà le aspettative della cugina e avrà davvero a cuore la salute dei suoi bambini e Adriano. Con il passare del tempo, però, Martina si avvicinerà al marito di Catalina anche dal punto di vista sentimentale e tra loro nascerà un amore clandestino. Ci saranno diversi ripensamenti, ma la passione sarà più forte di tutto e quando Jacobo lascerà La Promessa per qualche giorno, Martina e Adriano si lasceranno andare a una notte di passione. I due saranno felici come non mai e vivranno momenti indimenticabili, ma il ritorno di Jacobo li porterà a scontarsi con la dura realtà.

Martina e Adriano non se la sentiranno di prendere in giro un uomo onesto come Jacobo.

La grande delusione di Jacobo: ferito in amore e in amicizia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina deciderà di essere sincera fino in fondo con Jacobo. Per lei non sarà affatto facile affrontare il fidanzato, ma si renderà conto di non poter continuare ad ingannarlo. La ragazza, quindi, non solo confesserà il tradimento, ma dirà a Jacobo che l'altro uomo è Adriano, il suo più caro amico. Per il fidanzato di Martina sarà un colpo durissimo: esploderà di rabbia e delusione. Jacobo, infatti, non potrà dimenticare quanto è stato accanto ad Adriano quando aveva perso la vista. La tensione al palazzo arriverà alle stelle, ma Adriano appoggerà la decisione di Martina perché si renderà conto che il loro sentimento non poteva essere nascosto oltre.