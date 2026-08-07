Melek scoprirà di essere incinta nelle prossime puntate de L'Erede, ma quando arriverà da Serhat lo sorprenderà a baciare Yildiz.

Le anticipazioni tv rivelano che Melek penserà di lasciare Urfa dopo la morte dei suoi genitori. Sultan, però, la fermerà in tempo e le chiederà di tornare alla villa, assicurandole il posto d'onore accanto a Serhat e promettendo che divorzierà da Yildiz.

Il grande dolore di Melek ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Melek affronterà la morte dei suoi genitori con grande dolore. A starle accanto sarà Serhat che ascolterà i suoi sfoghi e le prometterà che si vendicherà di chiunque abbia provocato il loro incidente.

Nessuno immaginerà che a togliere la vita a Hilmi e sua moglie è stata Meryem che ha ordinato a uno dei suoi uomini di provocare l'incidente. La verità sarà chiara a Melek quando la madre di Yildiz le telefonerà e confesserà il delitto. "Se non vuoi fare la stessa fine dei tuoi genitori lascia Urfa", dirà la donna senza pietà. Melek si renderà conto che è stata Meryem a togliere la vita ai suoi genitori e tornerà alla villa per affrontare Yildiz. Serhat sederà gli animi e prometterà a sua moglie che appena avrà le prove i colpevoli saranno puniti. Melek andrà a confidarsi con Sevde su una verità importante: è incinta di Serhat e vuole lasciare Urfa per non correre rischi.

Serhat pericolosamente vicino a Yildiz

Nelle prossime puntate de L'Erede, Meryem chiederà ad Asir di salvarla dalal vendetta di Serhat. L'uomo, senza dire nulla a suo padre, andrà all'incontro di Serhat con l'autista omicida e prima che lui faccia il nome di Meryem gli toglierà la vita. Serhat aggredirà Asir e tornerà alla villa ubriaco e con una ferita alla fronte. Nel frattempo, Sevde andrà da Sultan e chiederà il suo aiuto: "Melek sta partendo per Istanbul, fermala, ha in grembo tuo nipote". Sultan correrà da sua nuora e le assicurerà che Yildiz divorzierà da suo figlio, pregandola di tornare alla villa, al suo posto. Melek si lascerà convincere, ma quando andrà nella stanza di Serhat lo troverà baciare Yildiz. Quest'ultima, vedendo Sultan e Melek alla porta, si avvicinerà ancora con più passione a Serhat.