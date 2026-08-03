Pier Silvio Berlusconi conclude la stagione televisiva 2025-2026 tra i manager con la migliore reputazione online in Italia. L’Osservatorio Top Manager Reputation lo colloca nella top 3 della classifica generale di luglio, un riconoscimento che consolida una leadership pluriennale nel settore media e nel panorama manageriale. Da tre anni, Berlusconi è alla guida del comparto Media ed è presente ininterrottamente da trentaquattro mesi nella top ten complessiva. La rilevazione di luglio vede sul podio anche Andrea Orcel, CEO di UniCredit, e Carlo Messina di Intesa Sanpaolo.

La nota mensile, diffusa a fine stagione televisiva, è un momento chiave per il bilancio annuale e la valutazione delle strategie dei principali attori del settore. Il successo di Berlusconi si inserisce in un periodo di dodici mesi in cui il gruppo MFE-MediaForEurope ha significativamente rafforzato la sua presenza internazionale. Questo è avvenuto tramite l'integrazione di ProSiebenSat.1 e l'espansione in Portogallo, con una nuova strategia industriale volta a un modello editoriale e pubblicitario sempre più integrato a livello europeo. In questo contesto, Mediaset ha mantenuto la sua leadership assoluta negli ascolti televisivi in Italia, consolidando il proprio ruolo di editore di riferimento nel mercato nazionale e convertendo tale successo in un incremento della reputazione sia personale che aziendale.

La classifica di luglio e il podio manageriale

Il Reputation Index di luglio 2026, elaborato con sistemi di intelligenza artificiale, rivela la top 3 manageriale italiana. Al primo posto si posiziona Carlo Messina (Intesa Sanpaolo) con un score reputazionale di 95,5 punti. Segue Andrea Orcel (UniCredit) con 92,2 punti, mentre Pier Silvio Berlusconi occupa il terzo gradino del podio con 90,4 punti. Tutti e tre i manager evidenziano un trend di crescita, indicando una percezione pubblica favorevole legata ai risultati ottenuti nei rispettivi ambiti. Questa classifica, tradizionalmente dominata da figure di spicco della finanza, dell'energia e dell'industria, vede nella posizione di vertice di un rappresentante del settore media come Berlusconi un elemento di significativa novità e un indicatore dell'evoluzione del comparto.

Il percorso di Pier Silvio Berlusconi riflette la solidità della strategia intrapresa da MFE-MediaForEurope, focalizzata sulla costruzione di un broadcaster commerciale paneuropeo. L'integrazione tra i mercati nazionali e una dimensione industriale continentale costituisce il pilastro di un modello competitivo che si traduce in maggiore visibilità e reputazione per il management. Questa visione guida il gruppo nella creazione del primo broadcaster commerciale su scala europea, collegando i risultati reputazionali a quelli industriali ed editoriali.

MFE-MediaForEurope e la strategia paneuropea

Negli ultimi due anni, MFE-MediaForEurope ha attraversato una fase di intensa crescita e riposizionamento internazionale.

Il consolidamento in Europa, evidente con l'ingresso di ProSiebenSat.1 e l'espansione in Portogallo, ha accompagnato la formulazione di una nuova strategia incentrata su una maggiore integrazione dei mercati. Mediaset, fulcro italiano del gruppo, ha mantenuto la sua leadership storica negli ascolti televisivi, riaffermando una presenza robusta sia come editore sia come promotore di innovativi modelli di business nel settore media.

Il percorso di MFE-MediaForEurope e del suo manager di riferimento si lega alla trasformazione del mercato audiovisivo europeo e italiano, nel contesto della reputazione online. La presenza di Pier Silvio Berlusconi nella top 3 dei manager più reputati simboleggia la crescente centralità del comparto media tra i settori strategici dell'economia nazionale e continentale.

Il monitoraggio costante dell’Osservatorio Top Manager Reputation e i dati del Reputation Index evidenziano l'evoluzione e l'importanza del ruolo manageriale nel guidare crescita, integrazione e innovazione nel panorama televisivo europeo.