Alessandro Matri è il primo concorrente ufficiale della prossima edizione di Ballando con le stelle, il celebre dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L’annuncio è stato diffuso l’8 agosto 2026 tramite un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma. L’ex attaccante e attuale opinionista televisivo ha confermato la sua partecipazione allo show, che riprenderà in ottobre, con un tocco di ironia: “Questa volta ci sono cascato io, da ottobre sarò il nuovo concorrente, abbiate pazienza almeno voi”.

Nel video di presentazione, Matri si è cimentato in un primo approccio al ballo insieme alla moglie, Federica Nargi, già nota al pubblico del programma per essersi classificata al terzo posto in una precedente edizione.

La Nargi, nel tentativo di insegnargli passi come il 'triplo step' e il 'jive', lo ha scherzosamente rimproverato: “Che fai con quei piedi, trovati un’altra maestra”. Il debutto di Alessandro Matri in veste di ballerino genera particolare curiosità tra il pubblico, considerando il suo passato calcistico e la comprovata capacità degli ex sportivi di creare dinamiche interessanti sia in gara che tra gli spettatori.

La Nuova Edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1

L’edizione 2026 di Ballando con le stelle, confermata per l’autunno su Rai 1, vedrà dunque la partecipazione ufficiale di Alessandro Matri tra i suoi protagonisti. Il dance show si conferma uno degli appuntamenti fissi nel palinsesto della rete, capace di attrarre un vasto pubblico grazie alla presenza di ex sportivi, personaggi dello spettacolo e del giornalismo.

La competizione a colpi di danza coinvolge attivamente gli spettatori, attingendo a diverse fasce di pubblico. La scelta di annunciare Matri come primo concorrente ufficiale attraverso un video con Federica Nargi sottolinea la volontà del programma di mantenere un legame stretto con il pubblico social e di puntare su un racconto diretto dei suoi partecipanti.

Federica Nargi aveva raggiunto il terzo posto nella scorsa edizione del programma, mentre Alessandro Matri aveva già preso parte a una puntata nel 2024 come ospite speciale, senza però competere nella gara settimanale. La sua conferma ufficiale come concorrente arriva dopo diverse indiscrezioni che erano circolate nelle settimane precedenti l’annuncio.

Alessandro Matri tra Calcio e Pista da Ballo

Alessandro Matri, classe 1984, ha costruito una lunga carriera come calciatore professionista prima di affermarsi negli ultimi anni come opinionista televisivo. La sua partecipazione a Ballando con le stelle rappresenta una nuova esperienza nel mondo dello spettacolo, segnando un ulteriore passo nella sua transizione professionale. La presenza di Federica Nargi, già apprezzata nel programma, sarà un punto di riferimento per lui, anche se al di fuori della competizione diretta.

Ballando con le stelle è riconosciuto come uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Sin dalla sua prima edizione, ha ospitato sul palco numerosi volti noti provenienti dal mondo dello sport, della musica e dello spettacolo.

La formula del programma, sotto la guida di Milly Carlucci, prevede l’abbinamento di personaggi famosi con maestri di ballo professionisti. Insieme, devono imparare coreografie di vari stili e affrontare una gara il cui esito è determinato dalla giuria e dal televoto. Lo show ha dimostrato nel tempo una grande capacità di coinvolgimento, in particolare sui social network, come evidenziato dall’annuncio stesso della partecipazione di Matri tramite Instagram.

L’ingresso di Alessandro Matri arricchisce ulteriormente la nuova stagione del format, promettendo un’edizione capace di rinnovare ancora una volta l’interesse verso una delle trasmissioni di musica e danza più consolidate del panorama televisivo italiano.