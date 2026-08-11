Gli studi di Uomini e donne riapriranno i battenti lunedì 24 agosto, giorno in cui inizieranno le registrazioni dell'edizione 2026/2027. Le anticipazioni che circolano sul web ad un paio di settimane dal via sostengono che nel parterre dovrebbe esserci ancora posto per Gemma Galgani, invece sono top secret i nomi dei ragazzi che si accomoderanno sul trono.

Conto alla rovescia per il ritorno di Uomini e donne

Le registrazioni di Uomini e donne stanno per ricominciare: dopo circa tre mesi e mezzo di stop, infatti, gli studi Elios si stanno preparando ad accogliere i protagonisti che animeranno l'edizione 2026/2027 del dating-show.

Stando alle anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa, le prime riprese della nuova stagione dovrebbero svolgersi lunedì 24 e martedì 25 agosto, quindi tra circa due settimane.

Nelle puntate in questione sarà presentato il cast, in particolare i nuovi tronisti e i componenti del parterre Over riconfermati dopo la pausa estiva.

Dame e cavalieri verso la riconferma

Sul web stanno circolando i nomi dei protagonisti del trono Over che dovrebbero far parte del cast anche quest'anno, ovvero quelli che la redazione dovrebbe aver riconfermato durante le vacanze.

Uomini e donne 2026/2027 dovrebbe ripartire da Gemma, ancora single e pronta a rimettersi in gioco per la 18esima edizione consecutiva.

Accanto a Galgani dovrebbero accomodarsi Sabrina, Rosanna, Gloria, Cristina e anche Elisabetta, che avrebbe chiuso la relazione con Sebastiano pochi giorni fa.

Mistero sui giovani del cast

Sempre nel corso delle registrazioni di Uomini e donne del 24 e 25 agosto dovrebbero essere presentati i tronisti della nuova edizione, ovvero i ragazzi che cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere.

Si vocifera che tra i giovani del cast ci potrebbe essere più di un protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island, in particolare due ragazze che sono tornate single da poco e che quest'estate hanno attirato l'attenzione del pubblico: si tratta di Soraya (ex di Cristian) e Francesca (ex di Danilo).

Alcune coppie del reality, inoltre, potrebbero essere invitate in studio per confrontarsi o per raccontare cos'è accaduto dopo la fine delle riprese in Calabria.