Gli impianti di risalita nelle rinomate località di Lorica e Camigliatello Silano, situate nel cuore della Sila cosentina, si preparano a riaprire le loro porte al pubblico a partire da sabato 18 luglio. Questa attesa riattivazione segna l'inizio ufficiale della stagione estiva in queste due perle del turismo montano calabrese. La riapertura rappresenta un momento di grande importanza per l'intera regione, proiettando un segnale positivo per il settore turistico e, in particolare, per tutte quelle attività all'aperto che rendono il territorio silano una meta ambita durante i mesi più caldi dell'anno.

Collaborazione e Gestione degli Impianti

La gestione degli impianti di risalita vede un'articolazione specifica per ciascuna località. L'impianto di Lorica sarà interamente gestito e operato da Ferrovie della Calabria, un ente regionale già profondamente radicato nel tessuto infrastrutturale e turistico della regione. Per quanto concerne l'impianto di Camigliatello Silano, la sua riattivazione è il risultato di una proficua collaborazione: l'attuale gestione è affidata ad Arsac, ma è previsto un subentro diretto da parte di Ferrovie della Calabria entro la fine di settembre. Questo passaggio di consegne avverrà una volta completata la necessaria due diligence, un processo fondamentale per assicurare una transizione fluida ed efficiente.

Tale sinergia tra enti pubblici è strategica per garantire la continuità e l'elevata qualità dei servizi offerti ai numerosi visitatori.

Un Impulso per il Turismo e le Attività Outdoor nel Parco della Sila

La rinnovata operatività degli impianti di risalita è destinata a dare un significativo impulso alla fruizione del territorio. Consentirà, infatti, a turisti, escursionisti e a tutti gli appassionati di attività outdoor di accedere con maggiore facilità alle aree più suggestive e panoramiche del Parco nazionale della Sila. Questa accessibilità potenziata favorirà non solo la scoperta e la fruizione dei numerosi sentieri naturalistici, ma anche la pratica di discipline sportive e ricreative come la mountain bike, il trail running e l'escursionismo in tutte le sue forme.

L'iniziativa si inserisce pienamente nell'impegno della Regione Calabria volto a sostenere la destagionalizzazione dell'offerta turistica, promuovendo attivamente la montagna calabrese come una destinazione attraente e vivace anche al di fuori della tradizionale stagione invernale.

Il Ruolo Strategico di Ferrovie della Calabria

Ferrovie della Calabria si conferma un attore centrale nello sviluppo del territorio calabrese. Questa società regionale è responsabile della gestione di un'ampia gamma di servizi di trasporto pubblico e di importanti infrastrutture. Tra le sue competenze rientrano non solo le linee ferroviarie, ma anche la gestione di impianti di risalita e ferrovie a vocazione turistica.

L'azienda opera con l'obiettivo primario di promuovere la mobilità sostenibile e di contribuire attivamente allo sviluppo turistico della regione. Attraverso la gestione strategica di impianti a fune e l'offerta di servizi integrati, Ferrovie della Calabria si impegna a valorizzare il potenziale del turismo montano, rendendo le bellezze naturali della Calabria sempre più accessibili e fruibili per un pubblico ampio e diversificato.