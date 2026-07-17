Dal 18 luglio al 12 settembre 2026, l'aeroporto di Alghero si arricchisce di un nuovo collegamento internazionale. La compagnia Wizz Air attiverà infatti la rotta per Skopje, capitale della Macedonia del Nord, offrendo un servizio bisettimanale. I voli saranno operativi ogni martedì e sabato, rappresentando una novità assoluta per il sistema aeroportuale sardo e ampliando significativamente le opportunità di mobilità tra la Sardegna e l'Europa sud-orientale.

Questo collegamento, di natura stagionale, non solo faciliterà i viaggi dalla Sardegna, ma permetterà anche ai passeggeri provenienti da Skopje di accedere direttamente a una delle principali e più apprezzate destinazioni turistiche del Mediterraneo.

Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti del Nord Sardegna, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: “Con l'avvio della rotta per Skopje inauguriamo il quinto nuovo collegamento Wizz Air dell'estate 2026 da Alghero. In una sola stagione Wizz Air è diventata il terzo vettore dell'aeroporto di Alghero, grazie a un investimento che ha determinato una crescita straordinaria in termini di rotte, frequenze e capacità offerta. L'apertura di mercati completamente nuovi per l'isola rappresenta un valore strategico per il rafforzamento della connettività internazionale del Nord Sardegna e per lo sviluppo dei flussi turistici verso il nostro territorio”.

Dettagli operativi e tariffe

La rotta Alghero-Skopje sarà attiva a partire dal 18 luglio e proseguirà fino al 12 settembre 2026. I voli saranno operati da Wizz Air con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Le tariffe per questa nuova tratta sono disponibili a partire da 39,99 euro, e i biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale della compagnia aerea.

L'introduzione di questo nuovo collegamento si inserisce in una più ampia strategia di espansione di Wizz Air per l'estate 2026, che ha visto la compagnia affermarsi come il terzo vettore per importanza presso l'aeroporto di Alghero. La scelta di investire su Alghero e Skopje rientra nell'obiettivo di rafforzare la presenza di Wizz Air nel mercato europeo e di ampliare le connessioni aeree tra la Macedonia del Nord e l'Italia.

Sviluppo della rete aeroportuale e connettività

Lo Skopje International Airport, gestito da TAV Macedonia, sta attivamente espandendo la propria rete di destinazioni, includendo nuove rotte verso l'Italia, come quelle per Palermo e Alghero. Attualmente, Wizz Air opera un totale di 45 rotte da e per la Macedonia del Nord, collegando 41 destinazioni in 17 paesi. Nel corso del 2025, la compagnia ha gestito oltre 10.000 voli da e per il paese, trasportando quasi 2 milioni di passeggeri.

I dati di traffico forniti da TAV Macedonia evidenziano una crescita significativa: nel mese di gennaio 2026, gli aeroporti di Skopje e Ohrid hanno registrato un aumento del 31% nel numero di passeggeri e del 10% nei voli rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questi numeri confermano il costante sviluppo della connettività e l'ampliamento dell'offerta di collegamenti internazionali dalla Macedonia del Nord verso il resto d'Europa.