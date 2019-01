Annuncio

In questi giorni il maltempo sta "torturando" [VIDEO]molte zone d'Italia, soprattutto a causa del freddo superiore alla media e della neve, che come sempre causa notevoli disagi. Nella giornata di domani, venerdì 25 gennaio, in molte regioni del centro nord il tempo tende a migliorare, mentre al sud e sulle regioni centrali adriatiche rimane ancora abbastanza stabile ma tendenzialmente cattivo.

Le previsioni per il 25 gennaio

Al nord ci saranno generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Sull'Emilia Romagna saranno presenti diverse nubi che si riveleranno del tutto inoffensive. Al centro il tempo sarà più variabile sulle regioni adriatiche, con alcune precipitazioni distribuite su varie zone.

Per quello che interessa il resto dei settori il cielo sarà sufficientemente sereno o moderatamente nuvoloso [VIDEO]. Per quanto riguarda le regioni meridionali, il tempo sarà abbastanza piovoso con notevoli precipitazioni sulla Puglia settentrionale, sulla Basilicata e sulla Calabria anche con alcuni temporali. La Sicilia sarà coinvolta da un'altra allerta gialla, che colpirà soprattutto le province di Palermo, Messina, Trapani, Catania e Agrigento. Nel resto delle zone, invece, il cielo sarà abbastanza soleggiato.

La situazione neve

La neve scenderà ancora sull'Appennino Lucano e Calabro tra i 100 e gli 800 metri, qualche fiocco di neve cadrà oltre i 300 metri su Emilia Romagna ed Umbria. In Abruzzo, precisamente all'Aquila e nelle zone interne Campane, come Irpinia, Benevento e Avellino ci saranno delle nevicate moderate.

I venti, invece, soffieranno con misurata forza dai quadranti settentrionali su gran parte dei bacini.

Per la giornata di domani non è da escludere l’eventualità che nevichi anche nel Lazio. A Roma soprattutto c'è un certo allarme perché nella possibilità di nevicate, la città non è organizzata né allenata a gestire la neve.

Per quanto riguarda le temperature, i valori durante la notte saranno compresi tra -3°e i 9°un po' su tutte le regioni. Durante il giorno, invece, sono previsti tra i 2 e gli 11°al centro nord e 13° al sud.

Da sabato 26 gennaio fino alla prossima domenica, sono però attesi miglioramenti che dovrebbero riguardare diverse regioni d'Italia.