Dopo le ultime giornate di caldo e sole che in generale stava caratterizzando il clima sul nostro territorio e che avevano fatto sperare in un anticipo d'estate, ci si attendevano delle Previsioni meteo favorevoli in vista dell'1 maggio, la festa dei lavoratori. Una giornata durante la quale in molti si mettono in marcia per trascorrere una giornata all'aria aperta o comunque per fare una gita fuori porta. Tuttavia, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'ingresso dele mese di maggio dovrebbe essere caratterizzato da un nuovo vortice di aria fredda, con un calo delle temperature piuttosto significativo. Col freddo arriveranno anche le piogge ed in alcune zone del Nord, addirittura, si potrebbe rivedere la neve.

Tornano il freddo e le precipitazioni

Le temperature dovrebbero subire un calo di oltre dieci gradi nel giro delle prossime ore che saranno accompagnate appunto da forti piogge, anche a carattere temporalesco e grandinate. Tutto questo a causa dei venti di origine finlandese che colpiranno la nostra penisola e provocheranno il peggioramento del meteo. Per quanto riguarda zone come Udine, Gorizia e Trieste sono attese delle precipitazioni piuttosto intense che potrebbero portare a veri e propri nubifragi.

Anche in Veneto l'acqua non si farà attendere così come in seguito in Emilia Romagna, nelle Marche e nell'Umbria. Le precipitazioni non sono da escludere neanche nella regione Toscana. Come già accennato, inoltre, a novecento metri di quota si potrebbe attestare addirittura qualche nevicata, fenomeno piuttosto insolito in questo periodo dell'anno.

Il meteo di mattina e pomeriggio

Più dettagliatamente, nella mattinata di mercoledì 1 maggio, gli acquazzoni potrebbero presentarsi sulla Liguria e sull'Emilia Romagna, così come verso il Centro, in particolare sulle regioni della Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

La mattinata di maltempo sarà risparmiata invece al territorio del Sud Italia, dove splenderà il sole. Già dal primo pomeriggio, però, la situazione dovrebbe peggiorare, e su quasi tutto il Centro-Sud dovrebbero arrivare le nubi e le conseguenti piogge. Infatti, si verificherà un'instabilità diffusa con temporali e grandinate che interesseranno tutto l'Appennino fino ad arrivare alla Calabria. Molte città come Perugia, l'Aquila, Isernia, Foggia, Matera, Cosenza e Potenza, infatti, si dovranno preparare alla pioggia.

In Sicilia l'acqua cadrà fino alla sera. Trascorso il primo maggio, però, sul territorio italiano potrebbe esserci un nuovo miglioramento meteorologico.