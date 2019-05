Continua la bizzarra primavera, perché dopo una piccola tregua di qualche giorno tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, nel weekend dovrebbe tornare il maltempo un po' sparso in tutto il territorio italiano. Le previsioni del meteo per 11 e 12 maggio, infatti, sono tutt'altro che positive e non preannunciano nulla di buono. Secondo quanto si apprende dal sito de Il Meteo.it, è in arrivo un altro vortice polare di aria fredda che a breve investirà il nostro Paese.

Un clima che sarà caratterizzato dal freddo, dal vento e dai temporali in cui si manifesteranno anche tempeste di grandine. Partendo ovviamente dalla giornata di sabato 11 maggio, già nella mattinata, si avvicinerà un vortice di bassa pressione che porterà lungo le Alpi numerose perturbazioni e alcuni temporali. In particolare nelle zone della Lombardia, del Trentino, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Col passare delle ore anche sulla regione Liguria arriverà la pioggia e addirittura potrebbe tornare la neve nelle zone delle Alpi centro orientali.

Le previsioni meteo di sabato 11 maggio: piogge al Nord

Soltanto l'estremo Nord Ovest potrebbe non essere coinvolto da questo meteo fortemente instabile. Nel corso della giornata si attesteranno dei venti piuttosto freddi e che potrebbero portare a temporali, anche molto intensi, soprattutto nelle regioni della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Trentino Alto Adige, del Friuli e del Veneto. Le problematicità potrebbero aumentare tra il pomeriggio e la serata di sabato 11 maggio dove ci potrebbero essere dei veri e propri nubifragi, caratterizzati da forti precipitazioni di grandine e delle raffiche di vento molto forti.

Di conseguenza, anche le temperature caleranno in maniera decisa in tutte le zone interessate. Nel corso della notte tra sabato e domenica, poi, il maltempo si sposterà pian piano anche verso il Sud Italia, andando a coinvolgere soprattutto il territorio adriatico.

Il meteo per domenica 12 maggio: peggiora anche al Sud

Le Previsioni meteo di domenica 12 maggio, infatti, vedono ancora un calo importante delle temperature rispetto alle medie stagionali e non sono da escludere dei veri e propri nubifragi soprattutto sulle regioni delle Marche, Abruzzo, Molise e parte della Puglia. Nel pomeriggio domenicale, poi, le precipitazioni coinvolgeranno anche la zona tirrenica della penisola italiana, coinvolgendo in particolar modo il Lazio, con temporali a Roma, ma anche la Campania, la Calabria e la parte settentrionale della Sicilia.

Nel frattempo, invece, si verificheranno delle schiarite graduali nelle regioni del Nord Italia, anche se permarrà ancora un contesto di clima piuttosto variabile.