I contadini panamensi hanno manifestato nel fine settimana, esprimendo la loro ferma opposizione alla costruzione di un bacino idrico sul fiume Indio. Il progetto è stato concepito per assicurare il funzionamento del canale di Panama in periodi di siccità, una necessità strategica secondo l'Autorità del Canale di Panama (ACP). Tuttavia, questa iniziativa ha generato una forte reazione da parte delle comunità locali.

Il piano prevede il trasferimento di circa 2.500 persone e l'esproprio dei terreni agricoli che attualmente rappresentano la loro fonte di sostentamento.

Gli agricoltori coinvolti rifiutano categoricamente la prospettiva di essere ricollocati in aree che considerano aride e improduttive. Claudino Domínguez, un manifestante di 65 anni, ha espresso con chiarezza le preoccupazioni della sua comunità: “Dove troveremo la terra che abbiamo per coltivare? Lì non producono nemmeno la manioca con il concime”. La mancanza di un dialogo costruttivo con le istituzioni è un'ulteriore lamentela dei residenti, che temono la disgregazione delle proprie comunità.

Le ragioni della protesta e le richieste delle comunità

Elías Serrano, un altro abitante della zona, ha sintetizzato il profondo significato della mobilitazione: “Sto lottando per le nostre terre, per i nostri fiumi e per i nostri contadini”.

Serrano ha inoltre suggerito di valutare l'utilizzo di bacini idrici alternativi già esistenti come soluzione per evitare la distruzione del tessuto sociale e produttivo locale. I manifestanti chiedono una revisione del progetto e l'adozione di soluzioni che non implichino il trasferimento forzato e la conseguente perdita dei preziosi terreni agricoli.

Il ruolo strategico dell'Autorità del Canale di Panama

L'Autorità del Canale di Panama (ACP) è l'ente preposto alla gestione, manutenzione e operatività del canale, un'infrastruttura di vitale importanza. Costituita come organismo autonomo dello Stato panamense, l'ACP ha il compito di garantire la sicurezza, l'efficienza e la competitività di questa via d'acqua, cruciale per il commercio internazionale.

Tra le sue responsabilità primarie rientra la gestione delle risorse idriche essenziali per il funzionamento delle chiuse. Per questo motivo, l'ACP promuove la realizzazione di nuovi bacini, considerati indispensabili per fronteggiare i periodi di siccità che potrebbero compromettere il regolare traffico marittimo e, di conseguenza, l'economia della regione e globale.