La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo, valida su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte odierna fino alle ore 20 di sabato 16 maggio. La decisione è stata presa a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici attuali e la loro potenziale evoluzione.

Le previsioni indicano rovesci e temporali localizzati, che potrebbero raggiungere un'intensità significativa. Si prevedono inoltre venti forti occidentali, con possibili raffiche, e mare agitato, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

I fenomeni temporaleschi si caratterizzeranno per incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibilità di grandine e fulmini. Tali condizioni potrebbero causare danni a coperture e strutture.

Rischio idrogeologico e misure preventive

L'avviso del Centro Funzionale sottolinea un elevato rischio idrogeologico. Tra i fenomeni di impatto al suolo attesi figurano allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, nonché caduta di massi e frane, aggravate dalla fragilità dei suoli. Le autorità competenti sono invitate a mettere in atto tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle pianificazioni comunali di Protezione civile. In particolare, per vento forte e mare agitato, i comuni dovranno verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

Allerta gialla: cosa significa per la Campania

L'emissione di un'allerta meteo di colore giallo, basata sul monitoraggio costante del Centro Funzionale, indica la possibilità di fenomeni che possono comportare rischi localizzati. Questi includono rovesci e temporali di moderata intensità, raffiche di vento, fulminazioni e possibili grandinate. Vengono evidenziate potenziali criticità idrogeologiche e si raccomanda la massima attenzione, specialmente nelle aree più esposte ai rischi.