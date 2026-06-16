Ad Acciaroli, rinomata località balneare del Cilento, è stata inaugurata una suggestiva scultura di sabbia, interamente dedicata alla tutela del Mar Mediterraneo. L'opera, presentata il 16 giugno 2026 sulla spiaggia del paese, mira a sensibilizzare residenti e turisti sull'importanza cruciale della salvaguardia dell'ecosistema marino.

Realizzata da artisti specializzati nell'arte effimera, la scultura raffigura simboli e animali tipici del Mediterraneo, trasformando la sabbia in un potente messaggio visivo. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di educazione ambientale, che coinvolge le comunità locali per promuovere comportamenti responsabili verso l'ambiente marino.

Durante la presentazione, gli organizzatori hanno sottolineato il valore dell'arte come strumento di comunicazione e coinvolgimento, dichiarando: "Con questa scultura vogliamo ricordare a tutti quanto sia fondamentale proteggere il nostro mare".

Un'opera ecologica e l'impegno per le nuove generazioni

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali locali. La scultura è stata modellata direttamente sulla spiaggia utilizzando esclusivamente sabbia e acqua di mare, con tecniche rispettose dell'ambiente e senza l'uso di materiali inquinanti. Gli organizzatori hanno inoltre previsto attività didattiche e laboratori per bambini, con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza della tutela del Mediterraneo.

Acciaroli: un simbolo di sostenibilità nel cuore del Cilento

Acciaroli, frazione del comune di Pollica, è situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La località è nota per la qualità delle sue acque e per le numerose iniziative legate alla sostenibilità ambientale. Il Parco Nazionale del Cilento, istituito nel 1991, è uno dei più estesi d'Italia, con oltre 180.000 ettari di territorio che tutelano ambienti costieri, collinari e montani di grande valore naturalistico.

L'iniziativa di Acciaroli si inserisce, dunque, in un contesto territoriale attento alla salvaguardia dell'ambiente, rappresentando un ulteriore esempio di come l'arte e la sensibilizzazione possano concretamente contribuire alla protezione del Mar Mediterraneo.