Una imponente scultura di sabbia, interamente dedicata alle tartarughe marine, è stata inaugurata il 16 giugno 2026 sulla spiaggia di Acciaroli, nel comune di Pollica (Salerno). L'evento, tenutosi in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, ha visto la partecipazione degli artisti spagnoli Arenas Posibles, che hanno realizzato l'opera per conto di Legambiente. Questa installazione artistica mira a richiamare l'attenzione sulla cruciale tutela della biodiversità del Mediterraneo e segna l'inizio ufficiale del TartaBeach Tour 2026.

Il TartaBeach Tour si propone di accendere i riflettori sul fenomeno in crescita delle nidificazioni di Caretta caretta lungo le coste italiane. I dati recenti evidenziano una tendenza significativa: nel 2025 sono stati censiti oltre 700 nidi in Italia, con 114 localizzati specificamente in Campania. La stagione 2026 ha già registrato l'individuazione di tre nuovi nidi nella stessa regione. Gli studiosi collegano questo incremento agli effetti del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, fattori che stanno rendendo idonee alla deposizione delle uova aree che in passato non erano frequentate da questa specie protetta.

Minacce e l'impegno per la conservazione della Caretta caretta

Nonostante l'aumento delle nidificazioni sia un segnale positivo, Legambiente sottolinea le persistenti minacce derivanti dalle attività umane che possono seriamente compromettere i siti di nidificazione delle tartarughe marine.

Tra i pericoli maggiori figurano l'utilizzo di mezzi meccanici sulle spiagge e l'inquinamento luminoso, entrambi capaci di disorientare gli esemplari durante le delicate fasi riproduttive. Stefano Di Marco, coordinatore dell'Ufficio Progetti di Legambiente e project manager di Life Turtlenest, ha dichiarato: "L'aumento delle nidificazioni rappresenta un segnale importante ma anche un campanello d'allarme rispetto ai cambiamenti climatici. È fondamentale rafforzare l'impegno nella tutela degli ecosistemi costieri e marini".

A fargli eco, il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha ribadito l'importanza delle tartarughe marine come "indicatore della salute del nostro ecosistema e una risorsa da preservare".

Ha inoltre aggiunto che "proteggere i nidi e sensibilizzare cittadini, turisti e operatori balneari significa investire nel futuro del nostro territorio".

Il progetto Life Turtlenest e le iniziative di sensibilizzazione

La giornata ad Acciaroli ha offerto anche momenti dedicati all'educazione e alla sensibilizzazione, con laboratori e attività didattiche rivolte a bambini e famiglie. Queste iniziative rientrano nel più ampio contesto del TartaBeach Tour, promosso congiuntamente da Legambiente e Mareblu. Il cuore di queste azioni è il progetto Life Turtlenest, un'iniziativa cofinanziata dall'Unione europea tramite il programma LIFE e coordinata da Legambiente. Il suo obiettivo primario è migliorare la conservazione della tartaruga marina Caretta caretta nel Mediterraneo occidentale attraverso un approccio integrato che include il monitoraggio dei nidi, la ricerca scientifica e un'ampia gamma di attività di sensibilizzazione.

Legambiente, fondata nel 1980, è una delle principali associazioni ambientaliste italiane. La sua missione è la tutela dell'ambiente, la promozione della sostenibilità e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su cruciali temi ecologici. L'organizzazione opera attivamente su tutto il territorio nazionale, realizzando campagne, progetti e iniziative mirate alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini e terrestri.