I tessuti misti sono ovunque: magliette in cotone‑poliestere, felpe elasticizzate, pantaloni tecnici. Resistono, costano poco, si stropicciano meno. Ma dietro questa apparente perfezione si nasconde un problema enorme: riciclarli è complicato, lento e spesso antieconomico.
Il paradosso dei tessuti misti: perfetti da usare, pessimi da riciclare
I capi realizzati con fibre combinate — come cotone e poliestere — sono progettati per durare. Il problema arriva a fine vita: per recuperarli bisogna separare le fibre, un processo che richiede:
macchinari complessi
energia elevata
trattamenti chimici costosi
Che fine fanno questi capi
Oggi la maggior parte dei tessuti misti segue tre strade:
Riutilizzo — vengono rivenduti nei mercatini o donati
Esportazione — finiscono in Paesi dove il second‑hand è ancora la norma
Smaltimento — discarica o inceneritore, con impatto ambientale evidente
Il riciclo vero e proprio resta minoritario, proprio perché non conviene economicamente.
Ripensare i capi prima che vengano prodotti
Gli esperti del settore lo ripetono: la chiave è progettare diversamente.
Monomateriali — usare un solo tipo di fibra facilita il riciclo
Fibre separabili — nuovi materiali che si dividono con calore o enzimi
Design circolare — capi pensati per essere smontati e recuperati
Finché il riciclo dei tessuti misti resterà così costoso, la frase “non vale la spesa rispetto alla resa” continuerà a essere tristemente vera.
Ma qualcosa si muove: le tecnologie del futuro
Startup e centri di ricerca stanno lavorando su:
riciclo chimico avanzato
enzimi che sciolgono selettivamente le fibre
impianti automatizzati di separazione