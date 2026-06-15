I tessuti misti sono ovunque: magliette in cotone‑poliestere, felpe elasticizzate, pantaloni tecnici. Resistono, costano poco, si stropicciano meno. Ma dietro questa apparente perfezione si nasconde un problema enorme: riciclarli è complicato, lento e spesso antieconomico.

Il paradosso dei tessuti misti: perfetti da usare, pessimi da riciclare

I capi realizzati con fibre combinate — come cotone e poliestere — sono progettati per durare. Il problema arriva a fine vita: per recuperarli bisogna separare le fibre, un processo che richiede:

macchinari complessi

energia elevata

trattamenti chimici costosi

Che fine fanno questi capi

Oggi la maggior parte dei tessuti misti segue tre strade:

Riutilizzo — vengono rivenduti nei mercatini o donati

Esportazione — finiscono in Paesi dove il second‑hand è ancora la norma

Smaltimento — discarica o inceneritore, con impatto ambientale evidente

Il riciclo vero e proprio resta minoritario, proprio perché non conviene economicamente.

Ripensare i capi prima che vengano prodotti

Gli esperti del settore lo ripetono: la chiave è progettare diversamente.

Monomateriali — usare un solo tipo di fibra facilita il riciclo

Fibre separabili — nuovi materiali che si dividono con calore o enzimi

Design circolare — capi pensati per essere smontati e recuperati

Finché il riciclo dei tessuti misti resterà così costoso, la frase “non vale la spesa rispetto alla resa” continuerà a essere tristemente vera.

Ma qualcosa si muove: le tecnologie del futuro

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