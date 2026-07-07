Il Lago Trasimeno sta affrontando una grave emergenza idrica, con il livello delle acque sceso di circa un metro e settanta centimetri sotto lo zero idrometrico. Questa situazione critica, esacerbata da alte temperature e scarse precipitazioni legate ai cambiamenti climatici, sta avendo un impatto profondo sull'ambiente, sulle attività economiche e sul turismo della regione.

Per garantire la continuità dei collegamenti con l'Isola Polvese, le istituzioni locali – Regione Umbria, Provincia di Perugia e Unione dei Comuni del Trasimeno – hanno attivato un servizio straordinario di trasporto gratuito.

Questa misura si è resa necessaria dopo che i battelli di Busitalia hanno dovuto sospendere la linea ordinaria tra il porto di San Feliciano e l'isola, a causa dell'insufficiente livello delle acque che impedisce la navigazione tradizionale. Sebbene il numero di passeggeri sia ancora contenuto, il servizio temporaneo ha permesso di mantenere l'accessibilità all'isola, un sito di notevole valore naturalistico. Tuttavia, la crisi idrica ha già causato la chiusura temporanea di bar, ristoranti e della struttura ricettiva presenti sulla Polvese, evidenziando le pesanti ricadute economiche.

Il volto del Trasimeno trasformato dalla siccità

Gli effetti dell'abbassamento del livello del lago sono visibili e hanno modificato sensibilmente il paesaggio.

In particolare, il porticciolo turistico di San Feliciano, un tempo affollato di imbarcazioni, è ora caratterizzato da vaste aree di fango esposte dal ritiro delle acque. Per ragioni di sicurezza, l'area è stata delimitata da una recinzione metallica. Mentre i collegamenti verso l'Isola Maggiore rimangono regolari, le condizioni di navigazione verso la Polvese hanno imposto l'adozione di soluzioni alternative. Sull'Isola Polvese, la riduzione dei flussi turistici e le difficoltà logistiche legate al trasporto dei visitatori hanno portato alla sospensione delle attività delle principali strutture ricettive e di ristorazione, con conseguenze significative per la stagione estiva.

Isola Polvese: fascino intatto, sfide crescenti

Nonostante le difficoltà, l'Isola Polvese conserva intatto il suo straordinario valore naturalistico e paesaggistico. Tra i suoi sentieri immersi nella vegetazione è ancora possibile avvistare specie selvatiche come lepri e aironi, e ammirare l'antico castello del XV secolo che domina il panorama. Tuttavia, anche qui la siccità lascia segni evidenti: le acque si sono ritirate lungo le rive e il caldo intenso si percepisce in ogni angolo. Il servizio straordinario di trasporto, seppur efficace nel breve termine, è una risposta temporanea all'emergenza. La situazione attuale del Trasimeno sottolinea l'urgente necessità di sviluppare strategie di tutela a lungo termine e di implementare interventi strutturali per mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici sul territorio e salvaguardare le sue preziose risorse naturali per il futuro.