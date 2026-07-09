Il calciomercato continua a regalare movimenti importanti tra Serie A, Serie B e Serie C mentre iniziano ad esserci i primi numeri delle campagne abbonamenti.

Serie A: Venezia, grande colpo in difesa, Oristanio al Torino

Il Venezia ha piazzato un colpo di spessore per l'attacco assicurandosi a titolo definitivo dallo Sparta Praga il kosovaro Albion Rrahmani, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Contestualmente il club lagunare ha salutato Gaetano Oristanio, passato al Torino in prestito con diritto di riscatto dopo l'ultima stagione trascorsa al Parma.

Il Venezia segue anche con interesse un'altra conoscenza del calcio italiano: Tomiyasu. Nei giorni scorsi il Venezia ha preso pure Helgason, in scadenza dal Lecce.

Si muove anche la Fiorentina, che ha trovato l'accordo con l'Udinese per l'arrivo del centrocampista Arthur Atta. Il Bologna ha manifestato interesse per Michael Folorunsho. Como, è ormai fatta anche per Yan Couto, laterale destro del Borussia Dortmund. L'Atalanta ha chiuso per Gianluca Gaetano: accordo fino al 2030 trovato sulla base di 12 milioni più 2 di bonus.

Il Lecce incassa senza vendere: è quasi fatta per il passaggio di Morten Hjulmand allo Atlético de Madrid per 40 milioni di euro più circa 5 milioni di bonus. I salentini dovrebbero incassare tra i 2 milioni e i 2 milioni e mezzo grazie al 10% di percentuale sulla cessione futura.

Serie B: il Verona prende Cerbone, tante trattative

Il Catanzaro é pronto ad aprire un nuovo ciclo. Dopo aver risolto il nodo legato alla panchina, con Giorgio Gorgone ormai vicino all'ufficialità, il ds guarda al mercato e segue con attenzione Augusto Owusu, centrocampista classe 2004 della Juventus Next Gen.

Tra le operazioni più interessanti in prospettiva spicca quella dell'Hellas Verona, che ha investito 1,2 milioni di euro per assicurarsi Salvatore Cerbone, attaccante classe 2007 del Casarano. Un investimento importante per il futuro del club scaligero. L'Arezzo, invece, ha ufficializzato l'ingaggio del promettente Gianmarco Cipriani, attaccante classe 2008 arrivato dall'Aranova e legato al club fino al 2029.

Il Vicenza si assicura l'esperienza di Nicolò Brighenti, difensore classe 1989 proveniente dal Catanzaro. Continua a essere molto attiva anche la Carrarese. Gli azzurri hanno già accolto Khafi, Tommaso Guercio e Pietro Pinelli, mentre resta vivo il sogno Simone Pafundi. Sul fronte uscite, Illanes è passato all'Arezzo e il Pisa ha ricevuto un secco no per Abiuso e Zanon, nonostante un'offerta tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Si avvicina alla Cremonese il difensore Fellipe Jack, con i grigiorossi che pare abbiano sorpassato il Catanzaro nella corsa al centrale del Como. Il Palermo continua invece a lavorare per convincere il Genoa a cedere Morten Thorsby, profilo individuato da Filippo Inzaghi per rinforzare il centrocampo.

Infine il Mantova è protagonista del duello per Tommaso Marras, uno dei giovani più richiesti di questa finestra di mercato e destinato ad animare ancora le prossime settimane.

Calciomercato Serie C: Lucioni nuovo Ds del Cosenza

In Serie C, il Cosenza ha un nuovo direttore sportivo: è Fabio Lucioni. Il Guidonia è attivo sul mercato, nuovo rinforzo per Lopez: in arrivo Celeghin. Nuovo portiere per il Team Altamura: Perucchini firma. Gubbio, rinforzo d'esperienza per l'attacco rossoblù: preso Enrico Baldini.