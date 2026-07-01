Il Como è pronto a piazzare uno dei colpi più interessanti di questo avvio di calciomercato. Mattia Liberali, classe 2007 e tra i giovani italiani più promettenti della sua generazione, è vicinissimo al trasferimento dal Catanzaro alla corte di Cesc Fabregas. La trattativa è ormai ai dettagli e il fantasista, reduce da una stagione positiva in Serie B con 30 presenze, 4 reti e 4 assist, ha scelto il progetto lariano, convinto dalla possibilità di crescere accanto a un allenatore che punta forte sui giovani.

Il Milan, club che lo ha formato nel settore giovanile, sta provando un ultimo tentativo per riportarlo a casa, ma parte in ritardo.

I rossoneri lo avevano lasciato partire nell'estate del 2025, mantenendo il 50% sulla futura rivendita. Un'eventuale cessione per i 6 milioni della clausola garantirebbe così circa 3 milioni nelle casse milaniste, ma il giocatore sembra ormai orientato verso il Como, deciso a proseguire il proprio percorso lontano da Milanello.

Le altre trattative: il Verona su Artistico

Movimenti importanti anche nel resto della Serie B. Gabriele Artistico, autore di 13 gol con lo Spezia, resta uno degli attaccanti più richiesti: il Verona ha avviato i contatti con la Lazio, proprietaria del cartellino, anche se la concorrenza resta elevata, infatti anche Avellino, Sampdoria, Frosinone e Padova sono stati associati al calciatore nei giorni scorsi.

Il Modena è vicino a Montevago, mentre il Palermo continua a rinforzarsi dopo l'arrivo di Estevez ed è pronto ad accogliere anche Hernani e Cassandro.

In difesa, la Sampdoria è ormai a un passo da Gartenmann, reduce dall'esperienza al Ferencváros. Il calciatore è già a Genova per le visite mediche di eito. Il Vicenza lavora sui dettagli per Moncini e Marchizza, il Südtirol insiste per Stabile e Varnier, mentre il Benevento, dopo Schimmenti, punta a chiudere anche per Siatounis.

Sul fronte panchine, attesi gli annunci di Diamanti al Cesena e di De Giorgio alla Juve Stabia, con l'Empoli ancora impegnato nella scelta del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore. Definito invece l'arrivo di mister Gorgone sulla panchina del Catanzaro. Dopo tre esclusioni ai play off (due in semifinale e una in finale contro il Monza il meze scorso), i calabresi puntano nuovamente con decisione alla Serie A con mister Gorgone in panchina.