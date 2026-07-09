Le campagne abbonamenti per la stagione 2026/27 stanno entrando nel vivo, ma è bene sottolineare un aspetto fondamentale: i numeri diffusi in questi giorni rappresentano soltanto una primissima fotografia. In quasi tutti i casi si tratta di dati ufficiosi o di rilevazioni aggiornate alle prime ore o ai primi giorni di vendita, spesso caratterizzati dalla fase di prelazione riservata ai vecchi abbonati. Per questo motivo è ancora troppo presto per formulare giudizi definitivi sull'andamento delle singole piazze.

Avellino, che entusiasmo

Ciononostante, i primi riscontri consentono già di confrontare l'entusiasmo delle tifoserie tra Serie A, Serie B e Serie C.

Al momento è l'Avellino, neopromosso in Serie B, a guidare questa particolare classifica con circa 7.000 tessere già sottoscritte, un dato che conferma il grande entusiasmo della piazza irpina.

Alle sue spalle troviamo il Cesena, sempre in Serie B, con 6.017 abbonamenti, mentre l'Arezzo, altra neopromossa tra i cadetti, si attesta intorno alle 3.800 tessere, confermando una risposta molto positiva dei propri tifosi.

Primi numeri anche in Serie A

Tra le società di Serie A spicca invece il Venezia, che nelle prime rilevazioni è arrivato a circa 3.000 abbonamenti, seguito dal Frosinone con 2.500. Anche in questo caso bisogna ricordare che molte campagne sono appena iniziate e che diversi club devono ancora aprire completamente la vendita libera, motivo per cui i numeri sono destinati ad aumentare sensibilmente nelle prossime settimane.

Più indietro troviamo il Modena, per il quale circolano due aggiornamenti successivi: una prima rilevazione da 1.064 tessere e una più recente da 1.604, segnale di una crescita costante con il passare dei giorni.

Per quanto riguarda la Serie C, il Brescia è partito da 1.033 abbonamenti, mentre il Benevento, almeno secondo le ultime indiscrezioni disponibili, si attesterebbe attorno alle 514 tessere.

Abbonamenti: la classifica

La graduatoria provvisoria dei primi dati, è quindi la seguente:

Avellino (Serie B): circa 7.000

Cesena (B): 6.017

Arezzo (B): circa 3.800

Venezia (A): 3.000

Frosinone (Serie A): 2.500

Modena (Serie B): 1.604

Brescia (C): 1.033

Benevento (Serie B): 514

È però indispensabile ribadire che questi dati rappresentano soltanto l'inizio delle rispettive campagne abbonamenti.

Alcuni club hanno aperto la vendita da pochissimi giorni, altri sono ancora nella fase di prelazione e altri ancora devono avviare la vendita libera. In sostanza, le cifre attuali non sono paragonabili ai risultati finali che verranno registrati tra agosto e l'inizio del campionato.

Proprio per questo motivo sarà interessante seguire l'evoluzione delle prossime settimane, quando si potrà capire quali piazze riusciranno a trasformare l'entusiasmo iniziale in una vera corsa all'abbonamento e quali, invece, dovranno accelerare per raggiungere gli obiettivi fissati dalle rispettive società.