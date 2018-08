Luka Modric e l'Inter, [VIDEO]un matrimonio che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato nel modo più inaspettato possibile. Dopo aver mollato Vidal, accasatosi al Barcellona pochi giorni fa, l'Inter non vuole farsi scappare il croato vicecampione del mondo, stella del Real Madrid.

L'idea non è affatto campata per aria, perchè i primi contatti con l'entourage del giocatore ci sarebbero stati già diverse settimane fa ed il diretto interessato gradirebbe la destinazione nerazzurra, ma prima di ogni altra mossa deve parlare con il presidente dei blancos, Florentino Perez. Il giocatore è già rientrato da Madrid ed entro pochi giorni ci sarà il famoso faccia a faccia in cui si conoscerà finalmente il futuro del numero dieci del Real che potrebbe dunque trasferirsi in Italia.

La doppia offerta di Suning

A Madrid sono ore calde in questo momento per i tifosi dei blancos che potrebbero vedere un altro perno della loro squadra lasciare il club, dopo Cristiano Ronaldo. Qualche giorno addietro Perez, con la chiara intenzione di rassicurare l'ambiente, aveva alzato un muro che sembrava invalicabile. 'Chi vuole Modric dovrà pagare 750 milioni di euro'. Il croato, però, sembra voler mettere fine [VIDEO] alla sua storia con il Real ed avrebbe accettato già la proposta nerazzurra. Suning oltre all'offerta base per portare il giocatore a Milano in maglia nerazzurra avrebbe proposto al giocatore la possibilità di 'svernare' in Cina allo Jiangsu, una volta terminata la sua esperienza con la maglia dell'Inter.

Lopetegui: Modric resterà con noi

Nonostante le voci insistenti sulla possibile partenza del fuoriclasse croato, il nuovo tecnico delle merengues, Lopetegui, si mostra tranquillo ed è convinto che il giocatore farà ancora parte della rosa.

Il tecnico ha risposto a qualche domanda sul giocatore nel post-gara dell'amichevole contro la Juventus dichiarando che Modric è tutt'ora del Real Madrid [VIDEO] ed è sicuro che riusciranno a godere delle sue prestazioni anche nella prossima stagione. La speranza del tecnico spagnolo è quella di poter disporre del centrocampista per il 15 agosto quando andrà in scena l'incontro tra Real Madrid e Atletico Madrid a Tallin, un derby che vale la Supercoppa Europea. Qualora invece Modric confermasse gli insistenti rumors di una sua partenza, il Real dovrebbe trovare un sostituto all'altezza della situazione. Tra i nomi i più quotati, circolano quelli di Marco Verratti del Paris Saint German, Miralem Pjanic della Juventus e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.