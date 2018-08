Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato [VIDEO] che vedrà i partenopei sfidare la Sampdoria a Marassi. Una partita che Ancelotti vuole vincere per portare gli azzurri a punteggio pieno dopo le belle vittorie contro Lazio e Milan. Nelle prime due giornate il tecnico ha dimostrato di aver già lasciato un segno sulla squadra ed aver cambiato leggermente lo stile di gioc,o sganciandosi completamente dal concetto di "Sarrismo" optando per un gioco più compassato ma ugualmente efficace. La vittoria col Milan, in rimonta, è forse l'emblema perfetto per spiegare al meglio il lavoro di Ancelotti sulla panchina azzurra. Il successo del San Paolo però ora è alle spalle e bisogna guardare avanti visto che i blucerchiati giocheranno in casa e vorranno fare belle figura davanti al proprio pubblico per la prima partita.

Il tecnico di Reggiolo però deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione: salgono le possibilità che possa esserci qualche novità a centrocampo e non solo, tra cui Diawara e Luperto fin dal primo minuto.

Diawara al posto di Hamsik

Contro i blucerchiati il capitano Hamsik potrebbe partire dalla panchina in favore di Diawara. Il capitano azzurro da poco si è calato nel ruolo di regista e la copertura non è sempre efficiente, ragion per cui Diawara in questo momento sembra essere favorito vista già la sua abitudine a giocare in un centrocampo a tre davanti alla difesa. L'ex Bologna tra l'altro, per caratteristiche, è un ruba palloni e molto bravo nella fase di interdizione: Ancelotti mira infatti a subire meno goal possibili e visto che in precedenza non è andata molto bene la fase difensiva a centrocampo spera che con Diawara ci sia maggior solidità.

Hamsik ha bisogno ancora di tempo per capire come adattarsi in quella posizione e capire i dettami tattici che chiede il tecnico: una volta terminato il periodo di apprendistato il capitano azzurro sarà sicuramente uno degli uomini fermi di Ancelotti.

In difesa chance per Luperto

Se la novità a centrocampo potrebbe essere rappresentata [VIDEO] dalla partenza da titolare di Diawara al posto del capitano, anche in difesa non mancano le sorprese. Sull'out di sinistra infatti potrebbe debuttare dal primo minuto Luperto: il giovanissimo giocatore del Napoli è entrato a gara in corso contro il Milan non giocando affatto male. Ancelotti pensa seriamente ad inserire il ragazzo in campo da titolare qualora Mario Rui non dovesse riuscire a recuperare completamente dall'infortunio: il portoghese è reduce da una botta alla schiena non ancora smaltita del tutto.