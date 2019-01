Annuncio

Stasera, alle ore 21:00, l'Inter scenderà in campo allo stadio San Siro di Milano per affrontare la Lazio. Il big match odierno sarà valido per i quarti di finale della Coppa Italia. La partita è ad eliminazione diretta: chi vince accederà dunque alla semifinale. I nerazzurri sono arrivati ai quarti dopo essersi sbarazzati del Benevento, match terminato 6-2 a favore degli uomini allenati da Luciano Spalletti. La Lazio, invece, agli ottavi ha battuto per 4-1 il Novara allo stadio Olimpico di Roma.

Il match odierno si preannuncia molto equilibrato, l'Inter può però beneficiare del fattore campo.

Dove vedere la 'super-sfida' di Coppa Italia Inter-Lazio: info tv e streaming

Il big match di Coppa Italia, Inter-Lazio, verrà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai 2.

La partita, inoltre, potrà essere vista in live-streaming sul sito/applicazione RaiPlay, al quale però occorre registrarsi.

La partita odierna si preannuncia già da ora ricca di emozioni: la posta in palio è altissima e le due squadre si daranno battaglia fino all'ultimo pur di aggiudicarsi un posto in semifinale. Lazio e Inter sono pronte ad offrire agli amanti del calcio un grandissimo spettacolo.

Le probabili formazioni di Inter e Lazio

L'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti stasera dovrebbe affidarsi al classico modulo 4-3-3. A difendere i pali della porta nerazzurra ci sarà Samir Handanovic. In difesa, i due centrali Skriniar e Miranda faranno coppia con i due abili terzini D'Ambrosio e Asamoah. A centrocampo con ogni probabilità giocheranno titolari Gagliardini, Brozovic e Borja Valero.

Joao Mario e Politano giocheranno alle spalle dell'unica punta Mauro Icardi.

L'allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi, invece, dovrebbe mandare in campo la sua Lazio con il modulo 3-5-2. In porta ci sarà come sempre Strakosha. La difesa a tre sarà composta da Wallace, Acerbi e Radu. A centrocampo invece salvo novità dell'ultimo minuto dovrebbero agire: Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Durmisi. In attacco, invece, ci saranno Immobile e Caicedo.

Probabile formazione Inter (4-3-3): Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Politano, Icardi, Joao Mario. Allenatore: Luciano Spalletti

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Durmisi, Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.