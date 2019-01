Annuncio

La Juventus è sempre molto attenta sul mercato, anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Al momento, il club bianconero può contare su alcuni dei migliori giocatori al mondo per l'attacco, come Cristiano Ronaldo (il grande acquisto del club di Agnelli nella scorsa estate), Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Douglas Costa. Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, però, Fabio Paratici e Andrea Agnelli potrebbero decidere di mettere a segno un importante colpo per rinforzare il reparto offensivo.

Stiamo parlando di Mauro Icardi, fortissimo attaccante dell'Inter, sicuramente tra i migliori al mondo per quanto riguarda i centravanti. Come è noto, la Juventus [VIDEO] lo segue da tanto tempo, dal momento che l'argentino sarebbe un vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Mauro Icardi in estate

Dalla Spagna arrivano importanti notizie sul calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto sito iberico "Don Balon", il club bianconero non molla Mauro Icardi, che era la prima scelta per l'attacco prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. ma c'è di più. Sempre stando a "Don Balon", infatti, il campione portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera l'acquisto di un attaccante di qualità che garantisca un numero di gol superiore a quello di Mario Mandzukic. Mauro Icardi sarebbe il giocatore ideale per Ronaldo e la Juventus [VIDEO] avrebbe intenzione di puntare su di lui per la prossima sessione di calciomercato estivo.

Il club bianconero, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza del Real Madrid, club che da tempo sta seguendo il fortissimo centravanti argentino dell'Inter. Icardi, comunque, deve ancora firmare il rinnovo del contratto con il club nerazzurro e non è detto che Marotta soddisfi le esose richieste di Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino. L'Inter, infatti, avrebbe offerto circa sette milioni di euro ad Icardi, ma Wanda ne chiederebbe almeno nove (ovvero quanto guadagnava Gonzalo Higuain al Milan). La Juventus osserva con grande attenzione la situazione ed è pronta ad intervenire. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il primo obiettivo del club bianconero continua ad essere Paul Pogba, giocatore che viene valutato almeno ottanta milioni di euro dal Manchester United.