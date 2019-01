Annuncio

Il mercato tiene sempre banco e filtrano nuove indiscrezioni su possibili operazioni last minute. In particolare nelle ultime settimane alla Juventus è stato accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano è nella scuderia di Jorge Mendes che sta cercando di trovare una soluzione per il suo assistito, ormai fuori dai piani del Bayern Monaco. L'agente è in ottimi rapporti con la Juve visti anche gli arrivi di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. Per questo motivo il nome di James Rodriguez ricorre spesso nella lista dei possibili acquisti bianconeri.

Il futuro del giocatore, inoltre, è tutto da decifrare poiché il club tedesco non sembra del tutto intenzionato a tenerlo. I motivi di questa scelta sono molteplici, il primo è la discontinuità di rendimento, la seconda riguarda i comportamenti dei ragazzi che, a detta del club bavarese, sarebbe un po' troppo indisciplinato.

Dunque è molto probabile che James Rodriguez lasci la Germania a fine stagione e, a questo punto, non è da escludere che il suo futuro possa essere in Italia e magari alla Juve. Un'operazione che, però, potrebbe essere intavolata solo a determinate condizioni. [VIDEO]

Il colombiano non rientrerebbe nei piani del Bayern Monaco

Il futuro di James Rodriguez sembra essere un rebus e per questo motivo il suo agente, Jorge Mendes, è al lavoro per trovare la giusta soluzione per il suo assistito. Infatti, il Bayern Monaco non sembra intenzionato a riscattare il colombiano e non vorrebbe versare i 42 milioni al Real Madrid per acquistare definitivamente il suo cartellino. Perciò le possibilità che James Rodriguez torni al Real Madrid sono alte. Le merengues però, a loro volta non sembrano intenzionate e reinserire in rosa il colombiano e probabilmente cercheranno un altro club a cui cederlo.

Una delle soluzioni potrebbe essere la Juventus visto anche gli ottimi rapporti [VIDEO]tra Fabio Paratici e Jorge Mendes. Ma il reparto avanzato dei bianconeri è super affollato e per tale motivo la Vecchia Signora potrebbe accettare di prendere James Rodriguez solo in caso di partenza di uno degli attaccanti in organico.

Benatia all'Al Duhail

Nelle ultime ore la Juve ha riaccolto nella sua rosa Martin Caceres che nella giornata di sabato ha svolto le visite mediche per i bianconeri anche se ancora non è arrivata l'ufficialità. Probabilmente potrebbe arrivare quando ci sarà la definitiva cessione di Medhi Benatia. Il difensore ex Bayern è in uscita e dovrebbe approdare all'Al Duhail. Il calciatore ha raggiunto il in Qatar per effettuare le visite mediche. La Juve dalla sua cessione conta di ricavare circa 10 milioni più bonus.