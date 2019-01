Advertisement

In questa finestra di mercato invernale solitamente i top club non sono protagonisti di colpi ad effetto, ma apparecchiano la tavola per la sessione estiva. Da sempre la politica della Juventus, è quella di cercare di trattenere i pezzi pregiati i quali, nella maggior parte dei casi, sono andati via solo per un loro desiderio.

La nuova posizione del numero 10 bianconero

Tra i top player bianconeri, Paulo Dybala è quello che vuoi per la giovane età, vuoi per il suo talento ha molto mercato.

Acquistato quattro anni fa dal Palermo, per 40 milioni di euro, l'argentino è maturato molto professionalmente ed umanamente L'anno scorso ha accettato di cambiare numero di maglia, passando così dalla 21 alla 10 [VIDEO].

Un grande onore, ma anche un onere che fino adesso ha saputo gestire molto bene. Investito dalla maglia che è stata di grandi juventini del calibro di Omar Sivori, Michel Platini e Alessandro Del Piero, nella passata stagione è stato molto prolifico, mentre nel 2018 in campionato è fermo a quota due gol e in Champions League ne ha realizzati cinque. La diminuzione di reti è dovuta alla nuova posizione occupata nello scacchiere tattico, dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri per far convivere CR7, Mario Mandzukic e la Joya ha arretrato quest'ultimo, il quale funge da collante tra i reparti. Un grande lavoro quello dell'ex Palermo che diventando di fatto un "tuttocampista", ha imparato a cercare il pallone in ogni reparto del tappeto verde, imbeccando così il penta Pallone d'oro.

La Joya nel mirino del City

Nell'arco della carriera in bianconero della Joya, il primo club ad interessarsi a lui [VIDEO]è stato il Bayern Monaco seguito dal Manchester United. Anche il Real Madrid, orfano di Cristiano Ronaldo, la scorsa estate ha pensato a Paulo. Ultimamente il suo salto di qualità non è passato inosservato a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che lo vorrebbe ai suoi ordini. Secondo il Daily Express, la Juventus potrebbe sedersi al tavolo delle trattative soltanto partendo dalla cifra di 100 milioni di euro. Secondo queste voci, sembrerebbe che la dirigenza della Continassa potrebbe sacrificare il Nazionale argentino per realizzare il sogno di acquistare Kylian Mbappé, attualmente in forza al Paris Saint Germain. Se i Citizen dovessero offrire una cifra superiore ai 100 milioni di euro si prospetterebbe per la Joya un futuro oltremanica.