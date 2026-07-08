Alcuni nomi potrebbero presto accendere vere e proprie sfide tra club storicamente rivali in Serie A. Tra questi c'è Jhon Lucumì, difensore del Bologna che avrebbe attirato l'attenzione sia della Juventus sia dell'Inter, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Anche il Milan continua a muoversi alla ricerca di un nuovo esterno offensivo capace di garantire qualità nell'uno contro uno e, tra i profili monitorati, sarebbe spuntato quello di Alejandro Garnacho del Chelsea, già accostato ad altri club italiani.

Lucumì divide Juventus e Inter: il colombiano nel mirino per la difesa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Gianluigi Longari, non ci sarebbe soltanto la Juventus sulle tracce di Jhon Lucumì. Anche l'Inter avrebbe infatti effettuato dei sondaggi per il difensore colombiano del Bologna, prendendo informazioni sulla situazione del classe 1998 e valutando la possibilità di inserirlo nella lista degli obiettivi per la prossima stagione.

Il profilo di Lucumì sarebbe particolarmente apprezzato per caratteristiche tecniche e fisiche: il centrale rossoblù garantisce solidità, velocità negli interventi e una buona capacità di impostare dal basso, qualità considerate fondamentali dalle due big italiane.

La presenza contemporanea di Juventus e Inter sul giocatore potrebbe quindi trasformare la trattativa in un nuovo capitolo della storica rivalità tra i due club, con entrambe le società intenzionate a rinforzare un reparto ritenuto prioritario.

Milan, occhi su Garnacho: il Chelsea vuole 40 milioni

Nel frattempo anche il Milan continua a lavorare sul mercato offensivo. La dirigenza rossonera sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno in grado di agire sulla fascia e soprattutto di fare la differenza nell'uno contro uno, caratteristica considerata fondamentale per aumentare la pericolosità della squadra negli ultimi metri.

Secondo le ultime indiscrezioni, nella lista dei profili osservati dal Milan sarebbe finito anche Alejandro Garnacho.

L'attaccante argentino del Chelsea, già accostato recentemente a Roma e Napoli, rappresenterebbe un'opzione di grande talento e prospettiva, grazie alla sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. La trattativa, però, non si preannuncia semplice: il club londinese non sarebbe intenzionato ad aprire a formule diverse dalla cessione definitiva e avrebbe fissato il prezzo del giocatore intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione importante che potrebbe rendere necessario un investimento significativo da parte dei rossoneri.