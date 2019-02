Annuncio

Alessandria-Pisa inizierà domani alle ore 14:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta e sarà valida per la 24ª giornata del Girone A di Serie C. Si tratta di una sfida dei piani alti, perché i padroni di casa militano in 14ª posizione con 21 punti, mentre gli ospiti sono al 10º posto a quota 22.

Allenatori assenti per parole ingiuriose, bestemmie e scontri fisici

L’Alessandria si trova in 14ª posizione in classifica con 21 punti, frutto di tre vittorie, 12 pareggi e sei sconfitte.

Ha giocato 21 partite delle 23 previste, dunque ne deve recuperare ancora due. Il Pisa ha 32 punti e occupa l’ultima posizione della zona play-off. Complessivamente ha vinto e pareggiato otto partite e ne ha perse sei.

Per quel che riguarda l’attacco e la difesa, i Grigi hanno realizzato 17 reti e ne hanno subite 25, i Nerazzurri ne hanno segnate 25 e subite 23. L’Alessandria ha solamente due punti in più delle squadre in zona playout, dunque la gara è molto importante, dato che una vittoria porterebbe gli uomini di Gaetano D'Agostino in una zona più tranquilla, risollevando inoltre il morale dalle ultime due partite nelle quali la squadra ha realizzato solamente un punto. Anche Luca D’Angelo è a caccia dei tre punti, che mancano al Pisa dal 16 dicembre 2018, tuttavia non sarà presente in panchina a causa della squalifica dovuta alle recenti espulsioni. Ci sarà il suo vice Taddei a cercare di incoraggiare una squadra che non vince da sei turni. Anche gli allenatori dell’Alessandria saranno assenti a causa di problemi durante la partita Lucchese-Alessandria: Gaetano D’Agostino per aver bestemmiato e Mancino per essere arrivato alle mani con l’allenatore della Lucchese Favarin.

Scontri diretti e statistiche

Gli ultimi cinque scontri diretti tra Alessandria e Pisa sono terminati con tre pareggi e una vittoria a testa. Nella gara di andata del campionato 2018/2019 la sfida è terminata a reti bianche, mentre lo scorso anno all’andata ha vinto il Pisa per 0-2 e al ritorno Alessandria-Pisa è finita 1-1. Tra coppe e campionato gli ultimi cinque incontri dell’Alessandria hanno portato un bottino di cinque punti con una vittoria, due pareggi e due sconfitte; quattro punti per il Pisa nelle ultime cinque gare, messi insieme con quattro pareggi e una sconfitta. Gli incontri casalinghi dei Grigi sono andati piuttosto male, perché nelle ultime cinque gare tre le hanno perse e due pareggiate; i nerazzurri fuori casa hanno vinto e pareggiato due volte e perso l’ultimo incontro ad Arezzo mercoledì 23 gennaio 2019.

Probabili formazioni

Nel Pisa saranno assenti per squalifica Marin e Gucher oltre agli infortunati Liotti e Marconi. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo domani pomeriggio alle ore 14:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria per la 24ª giornata del campionato 2018/2019 del Girone A di Serie C.

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Agostinone, Prestia, Gemignani; Panizzi, Gatto, Checchin, Bellazzini, Sartore; Coralli, De Luca.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Buschiazzo, Birindelli; Di Quinzio, De Vitis, Verna; Minesso; Masucci, Pesenti.