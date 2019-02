Annuncio

Ieri sera la Juventus all'Allianz Stadium contro il Parma ha fatto una buona gara in attacco, ma la difesa rimaneggiata, causa infortuni e partenze impreviste (Benatia si è trasferito all'Al Duhail) non ha fatto altrettanto bene, infatti ha incassato tre gol che sommati a quelli presi contro l'Atalanta, si arriva a un totale di sei reti in due gare. Nonostante il pareggio del 3-3, la squadra ha mostrato migliorie rispetto a quella vista a Bergamo e ciò è dovuto al rientro da infortuni di due capisaldi come Miralem Pjanic e Mario Mandzukic.

Anche Cristiano Ronaldo, apparso sottotono nelle due gare precedenti, è ritornato a brillare, infatti è stato autore di una doppietta.

Mandzukic innesca Ronaldo

CR7 nell'intervista post partita ha dichiarato di stare meglio, ma gran parte del merito della ritrovata verve è da attribuire al numero 17 bianconero che a parte l'errore dell'ultimo minuto che ha favorito il 3-3, è tornato a fare il suo lavoro, confezionando l'assist per il secondo gol del portoghese.

L'ex Real Madrid dopo aver centrato il primo bersaglio, con la complicità di Jacopini, è stato autore di una buona performance per le continue iniziative partendo dalla fascia sinistra e per gli otto tiri indirizzati verso la porta di Sepe. Il gol del 3-1 l'ha segnato con un prepotente stacco di testa. Anche nel gol di Rugani c'è l'impronta del portoghese che ha imbeccato anche Sami Khedira per ben due volte, con il tedesco che fallisce di poco. Insomma Cristiano è ritornato Ronaldo.

La speranza di Allegri

A distanza di due settimane dalla ripresa della Champions League, la Juventus si sta riappropiando dei suoi pezzi pregiati. Dopo il rientro di Pjanic e Mandzukic, c'è molta fiducia sul rientro di Bonucci e Chiellini proprio in prossimità della trasferta al Wanda Metropolitano, dove ad attendere gli uomini di Allegri ci sarà l'ostico Atletico Madrid il cui valore tacnico è simile a quello degli ospiti.

Buona impressione ha destato la prestazione di Sami Khedira che dopo tanto tempo ha disputato due gare consecutive. Contro il Parma si sono infortunati Douglas Costa e Bernardeschi. Il brasiliano ha accusato un affaticamento al quadricipite, mentre l'italiano ha preso una botta al costato. Entrambi i giocatori verranno valutati nelle prossime ore, ma ad un primo esame non sembrano infortuni gravi. I due prossimi impegni per la Vecchia Signora sono la trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo e la gara casalinga con il Frosinone. Queste due gare saranno fondamentali per far ritornare al top gli infortunati rientrati da poco, in vista dell'ottavo d'andata di Champions League.