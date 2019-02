Annuncio

L'improvvisa decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano della squadra a Mauro Icardi per darla a Samir Handanovic potrebbe condurre a un clamoroso cambio di casacca dell'attaccante argentino. Anche perché, dalle ultime indiscrezioni trapelate negli ambienti interisti, la rottura fra il giocatore e la squadra sarebbe oramai difficilmente sanabile. E ad avvantaggiarsi di questa situazione potrebbe essere la Juventus.

Una telefonata fondamentale

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito specializzato Calciomercato.com, nella giornata di oggi Javier Zanetti stava discutendo di questa situazione in un noto ristorante milanese quando ha ricevuto una telefonata, non del tutto inaspettata, dal presidente della Juventus Andrea Agnelli.

In effetti Icardi è un vecchio pallino della società bianconera. Come ha messo in evidenza lo stesso direttore sportivo juventino Fabio Paratici qualche giorno fa, rivelando alcuni retroscena relativi all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Vecchia Signora. Ovviamente i contenuti della telefonata tra i due dirigenti di Juventus e Inter non sono noti. Ma certamente la tempistica scelta dal presidente bianconero lascia poco adito a dubbi. Al centro dei colloqui dovrebbe esserci stato proprio Mauro Icardi.

La profezia di Paratici

Come accennato sopra, Paratici aveva anticipato nei giorni scorsi che, prima di prendere Cristiano Ronaldo, la Juventus aveva intenzione di acquistare Icardi per far scoppiare "un gran casino".

Ma queste parole del direttore sportivo bianconero si sono rivelate, alla fine, una profezia auto-avverantesi. Infatti il "gran casino" è scoppiato veramente e senza che la Juventus dovesse fare nulla. Di fatto in questo momento Mauro Icardi e l'Inter vivono come dei separati in casa. E il giocatore argentino continua a mantenere un rigoroso silenzio stampa che, per assurdo, fa più rumore di mille parole. Tanto da aver rifiutato la convocazione per la partita di Europa League dell'Inter. E questa, a conti fatti, è una grandissima occasione per la Juventus. Certo è difficile dire come evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze di mercato per le due società. Potremmo quindi essere all'incipit di una nuova storia.

Una storia che potrebbe far innamorare i tifosi juventini di tutta Italia. La storia tra Mauro Icardi e la Juventus. Sognare è lecito e non costa nulla.