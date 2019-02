Annuncio

Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, ha fatto il punto sull'ottavo d'andata di Champions League della Juventus e sulla 25º giornata di ritorno del campionato. L'inaspettata sconfitta netta dei bianconeri contro l'Atletico Madrid, di mercoledì 20 febbraio, è stata attribuita per la maggior parte alle scelte dell'allenatore, invece il noto giornalista è convinto del contrario: "A Madrid non l'ha persa Allegri la partita". Il risultato è frutto della prestazione dei giocatori. L'undici sceso in campo al Wanda Metropolitano si è dimostrato inferiore a quello dei rabbiosi padroni di casa. La Vecchia Signora con l'arrivo di CR7 è stata additata come una delle favorite per conquistare il massimo torneo europeo, ma se nel match di ritorno si dovesse ripetere la performance dell'andata allora, secondo l'intervistato, vuol dire che tutti gli addetti ai lavori hanno sbagliato pronostico.

L'opinionista boccia in toto i protagonisti di Madrid, Cristiano Ronaldo compreso, autore di una gara insufficiente giocata con compagni che in pagella meritano tra 4-5.

Gli scenari di alcune big di A

Per quanto riguarda le altre big di A, Sconcerti pensa che la Roma è una squadra nella quale i gol presi si bilanciano con quelli realizzati per cui, pur non essendo perfetta, può aspirare a conquistare il quarto posto. Il Torino per l'intervistato è la squadra rivelazione del campionato perché ha perso soltanto cinque gare. Come tutte le squadre di Mazzarri, i granata combattono e corrono e ciò crea grande fastidi agli avversari. Questo modo di stare in campo fa sì che quasi tutti i giocatori siano autori di gol.

L'Atalanta, considerata da molti come la sorpresa della Serie A, secondo il giornalista, manca di equilibrio e lo dimostra il fatto che ha perso nove gare. L'obiettivo prioritario degli orobici è la Coppa Nazionale, viatico migliore per approdare in Europa League, ma ciò non è un alibi per i troppi punti persi durante il percorso della massima serie: "Io non credo a Gasperini quando dice che ha perso perché aveva la testa alla Coppa Italia", questa l'affermazione dell'autorevole scrittore, il quale continuando pensa che se ciò fosse la realtà costituirebbe un grande limite per i nerazzurri. Per quanto riguarda la sfida Fiorentina - Inter di stasera si prospetta una gara in cui i viola potrebbero essere deconcentrati a causa della semifinale di Coppa contro l'Atalanta.