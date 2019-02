Annuncio

Dopo la sconfitta del Wanda Metropolitano e le ultime deludenti prestazioni della Juventus, in molti hanno messo in dubbio la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Il tecnico toscano, infatti, potrebbe lasciare Torino anche nel caso in cui riuscisse nell'impresa di rimontare due goal alla squadra di Simeone. Anche Giovanni Galeone, grande amico di Allegri, ha confermato questo scenario ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed ha poi duramente attaccato Arrigo Sacchi.

Allegri via dalla Juve, anche con la Champions

Massimiliano Allegri, con grande probabilità, lascerà la Juventus a fine stagione, anche nel caso in cui riuscisse a vincere la Champions League.

Questo è il parere espresso da Giovanni Galeone, ex allenatore e grande amico del tecnico bianconero, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Già lo scorso anno consigliai a Max di andare in Premier League", ha ribadito Galeone, sottolineando come il suo rapporto con Allegri sia intimo e confidenziale. Ovviamente, poi, si è tornati a parlare di Champions League, vera e propria ossessione dalle parti di Torino. Dopo lo 0-2 patito in casa dell'Atletico Madrid, in pochi credono nell'impresa all'Allianz Stadium. Non è dello stesso parere Galeone che ha espresso con grande sicurezza come una società del calibro della Juventus debba necessariamente credere nella qualificazione ai quarti di finale, nonostante il doppio svantaggio.

Subito dopo, il forte attacco nei confronti di Arrigo Sacchi, spesso critico nei confronti del gioco espresso dalle squadre di Massimiliano Allegri: "Ci deve credere Allegri, anche per rispondere ad alcuni santoni che parlano dello spartito. Ovviamente mi riferisco a Sacchi che va avanti con questa putt...ta". Infine, Galeone ha detto la sua sul binomio CR7-Champions League, sottolineando che l'acquisto dell'ex Real Madrid non debba assolutamente essere considerato come sinonimo di conquista della "Coppa dalle grandi orecchie".

Il tecnico bianconero sotto indagine UEFA, potrebbe essere multato

Con un campionato già virtualmente in tasca, in virtù dei 13 punti di vantaggio sul Napoli di Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri può pensare quasi esclusivamente al match di ritorno contro l'Atletico Madrid del 12 marzo.

Alla Juventus servirà una vera e propria impresa per passare il turno. Nel frattempo, proprio il tecnico bianconero è finito nel mirino della UEFA, che ha aperto un procedimento nei suoi confronti per "ritardo del calcio d'inizio nel secondo tempo" della gara con l'Atletico. Per il tecnico bianconero, comunque, il massimo rischio è quello di una multa.