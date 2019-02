Annuncio

Juventus-Frosinone è quasi un testacoda. Venerdì alle 21 allo Stadium la prima in classifica affronta la penultima della classe in Serie A, Allegri sceglie poco turnover, Baroni riconferma gli eroi di Genova. Le due squadre sono divise da 47 punti in classifica, una è imbattuta in campionato, l’altra ha il maggior numero di sconfitte (13) insieme a Chievo ed Empoli. I padroni di casa hanno la miglior difesa con soli 15 gol subiti, gli ospiti il peggior attacco con soli 17 palloni infilati nella porta avversaria. Insomma il pronostico è ovviamente tutto a favore dei Campioni d’Italia, ma i ciociari sono in un buon periodo con due vittorie, entrambe in trasferta contro Sampdoria e Bologna nelle ultime tre gare.

Juventus-Frosinone: Pjanic e Alex Sandro out, la formazione di Allegri

Juventus-Frosinone non è quindi una partita da sottovalutare ma Allegri sa che è uno dei match migliori che poteva capitare in questo turno. All’orizzonte, infatti, c’è l’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid di mercoledì sera, primo fondamentale nodo stagionale. Per questo alcuni dei titolari si siederanno in panchina per essere al meglio nella sfida spagnola. In difesa Bonucci ha recuperato e testerà le condizioni della sua caviglia in coppia probabilmente con Rugani, titolare nonostante il lieve problema fisico accusato ieri. Chiellini ha recuperato ma non sarà in campo dall’inizio, viene tenuto in caldo per la Champions.

Sulle fasce dentro De Sciglio al posto di Cancelo e Spinazzola che prenderà la maglia di Alex Sandro, squalificato. Tanti cambi anche a centrocampo con Pjanic e Matuidi in panchina e sostituiti da Emre Can e Bentancur. Nessuna rivoluzione in attacco dove il tridente titolare sarà tutto sul rettangolo verde dello Stadium, Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dybala non riposeranno.

Frosinone, ballottaggio in attacco in vista della Juventus

Juventus-Frosinone è ovviamente una sfida ai limiti dell’impossibile per gli ospiti ma Baroni alla vigilia ha chiesto tutto l’impegno possibile ai suoi. Le ultime due trasferte sono state fortunate e hanno portato quei sei punti che permettono alla squadra di continuare a sperare nella salvezza.

Per provare a mettere nel sacco anche la Juve, il tecnico continuerà a fidarsi del suo 3-5-2 anche se dovrà rinunciare ad Ariaudo e Simic per infortunio, in infermeria e indisponibili sono anche Dionisi e Ghiglione mentre Brighenti è tornato in gruppo nei giorni scorsi. La formazione anti Campioni d’Italia vedrà quindi Sportiello in porta con Goldaniga, Salamon e Capuano a formare la linea difensiva. Confermata la mediana con Zampano e Beghetto sugli esterni e in mezzo un mix tra muscoli, polmoni e regia con Chibsah, prodotto del settore giovanile juventino, Maiello e Cassatta. L’unico dubbio di Baroni in vista del match riguarda l’attacco, vicino a Ciano si giocano una maglia Pinamonti e l’autore del gol che ha sconfitto la Sampdoria domenica scorsa Ciofani, quest'ultimo è favorito.