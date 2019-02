Annuncio

Mancano poche ore all'attesa sfida Atletico Madrid - Juventus e la maggior parte degli addetti ai lavori fa a gara nel prospettare i possibili scenari e azzardare pronostici. Tra queste voci si alza dal coro anche quella dell'ex bianconero Mohamed Sissoko che nell'intervista rilasciata a TuttoJuve.com, ha focalizzato la sua attenzione sui punti di forza dei padroni di casa e su quelli degli ospiti.

Le caratteristiche dei duellanti

L'ottavo di finale, secondo Momo, attualmente in forza al Sochaux, si annuncia difficile per i bianconeri. La squadra di Simeone, inaffi, negli anni è cresciuta moltissimo e sa chiudersi molto bene, ma se gli uomini di Massimiliano Allegri scenderanno in campo con la giusta determinazione hanno molte possibilità di portare a casa il risultato.

Toccherà a Dybala e Mandzukic scardinare il muro che i colchoneros innalzeranno. Gli spagnoli sono asfissianti e aggressivi per cui la soluzione è avere l'intelligenza di non farsi intimorire e affidarsi alla consapevolezza dei propri mezzi. Gli juventini sono abituati a queste sfide e cureranno tutto nei minimi dettagli.

Dybala e Mandzukic possibili chiavi di svolta

Parlando del centrocampo, orfano di Sami Khedira fermatosi proprio ieri per un improvviso problema cardiaco, l'intervistato pensa che l'assenza del tedesco, seppur importante, non influirà più di tanto perché si può fare affidamento su Bentancur, Pjanic e sul suo amico Matuidi. L'uruguaiano, nonostante la giovane età, sta facendo bene, mentre il bosniaco garantisce qualità e lettura di gioco, mentre l'ex Paris Saint Germain è instancabile: "Sono pronti per affrontare l'Atletico".

Il ritorno dai rispettivi infortuni di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci è importantissimo perché sono tra i migliori al mondo nel loro ruolo. Il numero 3 bianconero è un leader in campo e favorisce la prestazione del compagno di reparto. Sissoko ha molta fiducia in Paulo Dybala perché ha grande talento e può ancora migliorare, vista la giovane età. Mario Mandzukic è un giocatore indispensabile la cui presenza in campo intimorisce i centrali avversari: "Sarà davvero un brutto cliente per Godin". Assodato che l'ex bianconero non è molto bravo a fare pronostici, azzarda il 2-0 per gli ospiti perchè faranno l'impossibile pur di approdare al turno successivo, visto che l'obiettivo prioritario della stagione è la conquista della Champions League.