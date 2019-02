Annuncio

L'ottavo di finale di Europa League tra Inter e Eintracht Frankfurt si prospetta interessante. Anche se gli occhi sembrano tutti puntati sulla giovane promessa Luka Jovic, già arrivato a quota 15 goal in campionato, è ormai chiaro che saranno anche i tifosi a dare spettacolo. La partita di andata che si disputerà il 7 marzo alla Commerzbank-Arena ha già fatto registrare il tutto esaurito. In giornata, il club tedesco ha annunciato che i biglietti disponibili per il match di ritorno del 14 marzo a San Siro saranno più di 13.000. Numeri importanti che testimoniano l'ondata di entusiasmo che ha colpito i tifosi tedeschi pronti a sostenere la loro squadra anche in trasferta.

Una delle tifoserie più calde in Germania

Dopo i risultati positivi della nuova stagione di Serie A e grazie al suo ritorno in Champions League, l'Inter è riuscita a guadagnarsi un posto nella top 5 tra i Club Europei con la media spettatori più alta.

Il 14 marzo i tifosi nerazzurri dovranno fronteggiarsi a suon di cori con più di 13.000 tifosi tedeschi che arriveranno da Francoforte per assistere ad uno dei match più interessanti degli ottavi di Europa League. I sostenitori delle aquile tedesche, conosciuti come una delle tifoserie più calde della Germania, erano arrivati all'Olimpico di Roma lo scorso dicembre per il match di Europa League contro la Lazio [VIDEO] oscurando il tifo dei padroni di casa. Durante quell'occasione, però, non mancarono scontri per le vie della capitale tra circa 400 ultras tedeschi vicini ad idee politiche di sinistra e quelli biancocelesti più vicini ad idee opposte.

Partite pacifiche ed emozionanti

Axel Hellmann, il membro del consiglio dell'Eintracht che si è recentemente espresso sul match, si augura che i due incontri siano vissuti all'insegna del divertimento e dell'entusiasmo e ringrazia la società interista per aver fornito la disponibilità di 13.500 posti.

I tifosi tedeschi riconoscono il prestigio che il club italiano ha avuto nella storia del calcio Europeo e considerano un sogno la possibilità di poter sostenere la propria squadra in un tempio del calcio come San Siro. L'alta richiesta di 20.000 biglietti per questo incontro dimostra che la notte del 14 marzo sarà sicuramente caratterizzata da una calda atmosfera. Dall'altra parte, anche i tifosi interisti che si aggiudicano il primato per la maggiore affluenza allo stadio saranno tenuti a farsi sentire e a dimostrare tutto il loro supporto per la beneamata. Dopo le prime due fasi dedicate all'acquisto dei biglietti da parte degli abbonati, il primo marzo inizierà la terza fase in cui a partire dalle 10:30 la vendita sarà aperta a tutti i tifosi.