Annuncio

Annuncio

Romelu Lukaku, il centravanti belga del Manchester United e della Nazionale avrebbe espresso chiaramente la volontà di essere ceduto dalla società inglese. Non solo ma avrebbe anche individuato il club in cui gradirebbe andare a giocare dalla prossima stagione. E, manco a dirlo, questa squadra sarebbe la Juventus di Cristiano Ronaldo e compagni. A rivelare questo desiderio del giocatore belga è stato il noto tabloid britannico "The Sun", ripreso da diverse testate giornalistiche sportive italiane.

I motivi del presunto desiderio di partire di Lukaku

Le motivazioni alla base del presunto desiderio di Lukaku di abbandonare i Red Devils sarebbero molteplici. Certamente, una delle più importanti è che l'attaccante belga non avrebbe più grossi stimoli a Manchester.

Annuncio

Tanto è vero che la sua stagione sarebbe stata giudicata dal nuovo allenatore dello United, Ole Gunnar Solskjaer veramente "deludente". Tanto che l'attaccante della nazionale belga sarebbe stato relegato in panchina e al suo posto sarebbe stato preferito Marcus Rashford. Inoltre, spesso Lukaku verrebbe fatto giocare dall'allenatore in una posizione a lui non congeniale. Quindi, secondo fonti del noto sito "The Sun" la sua destinazione preferita sarebbe proprio la Juventus.

Un gran fan di Cristiano Ronaldo

Ma alla base della decisione di Lukaku non ci sarebbero solo i contrasti con l'attuale allenatore del Manchester United. Lukaku è da sempre un grande estimatore di Cristiano Ronaldo e coglierebbe questa opportunità, da lui giudicata unica, di riuscire a giocare insieme al cinque volte pallone d'oro portoghese.

Annuncio

I migliori video del giorno

D'altra parte, occorre capire se la società britannica vorrà assecondare i desideri del giocatore belga. Infatti, Lukaku ha diversi estimatori all'interno della squadra dei Red Devils. Non solo, ma la sua cessione potrebbe anche rivelarsi utile al Manchester United se dovesse concretizzarsi la possibilità per il club inglese di arrivare ad acquistare Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona con un contratto in essere fino al prossimo 2021. Nello stesso tempo Rakitic è anche un'obiettivo di un'altra compagine italiana, l'Inter. La società nerazzurra, che dovrebbe vendere Mauro Icardi, sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Considerando anche il fatto che anche il croato ha manifestato il desiderio di cambiare aria.

Annuncio

In questo caso, per citare un vecchio proverbio, tutte le strade portano in Italia.