La situazione di Icardi resta quantomai nebulosa, ma più ci si allontana dall'inizio della crisi più si fa concreta la separazione fra il bomber di Rosario e la società nerazzurra. I segnali, seppur pochi, vanno interpretati, e quelli che filtrano dall'entourage del giocatore non sono bellicosi, ma non aprono nemmeno a una tregua. I contorni del mosaico si stanno cominciando a definire, le tessere sono fatte dalle dichiarazioni di Wanda dal fronte del numero 9, diverse e contrapposte rispetto a quelle dei canali ufficiali interisti che tendono sì la mano all'ex capitano, ma senza spostarsi di un millimetro dalle proprie condizioni. La fine della telenovela è ancora lontana, chi vivrà vedrà, ma appare chiaro come di fronte a una situazione del genere l'Inter debba muoversi alla ricerca di una punta, così da poter colmare il vuoto che verosimilmente il sempre più probabile addio di Icardi lascerà nello scacchiere nerazzurro.

Lewandowski è la nuova ipotesi per l'attacco nerazzurro

La rosa dei papabili, oltre ai nomi circolati negli ultimi tempi, si è arricchita di un nuovo candidato e il nome è di quelli che fanno venire i brividi. Secondo alcune testate la dirigenza interista starebbe pensando a Robert Lewandowski come nuovo terminale offensivo della squadra, il polacco è infatti uno dei pochi profili sul panorama europeo che possono ergersi a un livello paragonabile a quello del bomber di Rosario. Le ragioni perché questa non sia solamente una semplice chiacchiera da bar, ma si possa in futuro trasformare in qualcosa di più concreto ci sono e non sono da sottovalutare. Dando per scontato il gradimento tecnico per il bomber di Varsavia, ampiamente avallato da un curriculum con pochi eguali nel ruolo, un assist alla società di Corso Vittorio Emanuele II potrebbe arrivare da Madrid e involontariamente da Icardi stesso.

Un aiuto potrebbe arrivare da Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni Florentino Perez sarebbe vigile su numerosi attaccanti top, per proseguire nel rinnovamento della lineup offensiva dei blancos iniziato quest'anno con l'inserimento stabile di Vinicius nel tridente, e nell'ultimo periodo sarebbe stato molto vigile sulla situazione del numero 9 interista e su quella dello stesso Lewandowski, per il quale si vocifera ci fosse addirittura un'acerba trattativa. Le voci che giungono dalla Baviera sostengono che la trattativa sia stata bruscamente interrotta proprio in virtù dell'esplosione del caso Icardi, che Florentino vedrebbe volentieri sul prato del Bernabeu, preferendolo al polacco per motivi tecnici ed anagrafici.

L'Inter in un colpo solo riuscirebbe a piazzare così il suo esubero di lusso e vedrebbe pressoché azzerata la concorrenza per arrivare al cannoniere del Bayern, che potrebbe essere ulteriormente attratto dal fascino di un derby tutto polacco con il compagno di nazionale Piatek. E' ancora presto per capire se l'ipotesi possa avere un futuro, ma di sicuro rientrerebbe nella linea guida societaria che propende per l'ingaggio di giocatori di spessore già formati, con il polacco che a 31 anni potrebbe ancora essere considerato nel suo periodo prime.