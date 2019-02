Annuncio

L'Inter sta già lavorando con grande assiduità per rinforzare la rosa nella prossima stagione e renderla più competitiva, cercando di ridurre il gap dalla Juventus, che da otto anni domina incontrastata. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle ultime dichiarazioni, sottolineando come si punterà a profili con esperienza internazionale ed abituati a vincere. In questo senso vanno visti i due colpi che sarebbero stati già chiusi dai nerazzurri. Uno è Diego Godin, centrale uruguaiano che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. L'altra operazione che sarebbe stata definita è quella relativa a Ivan Rakitic, centrocampista croato in rotta con il Barcellona. L'ex dirigente della Juventus, però, sta lavorando ad un'altra grande operazione, che risponde al nome di Federico Chiesa.

L'Inter interessata a Chiesa

Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello dell'esterno della Fiorentina, Federico Chiesa. Il classe 1997, nonostante la giovane età, ha dimostrato di essere pronto al grande salto nel calcio che conta ed è già un punto fermo della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Lo scorso anno tanti club lo avevano seguito senza successo, con i Della Valle che hanno ribadito la volontà di non cedere il miglior elemento in rosa, rimandando ogni discorso alla prossima estate.

Ci aveva provato il Napoli, per stessa ammissione del patron, Aurelio De Laurentiis, ma, soprattutto, ci ha provato la Juventus attraverso l'allora amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ora passato all'Inter.

E proprio il neo dirigente nerazzurro sta lavorando per portare uno dei migliori talenti emergenti del calcio italiano a Milano. La Fiorentina valuta Chiesa intorno ai settanta milioni di euro, ma nell'affare potrebbe essere inserita una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Un giocatore che piace molto al tecnico dei viola, Stefano Pioli, è Roberto Gagliardini, che già a gennaio era finito nel mirino dei toscani. L'esterno viola, dunque, è il nome in cima alla lista di Marotta e dell'Inter per rinforzare l'attacco e per sostituire al meglio Ivan Perisic, che sembra destinato alla cessione.

La partenza di Perisic

L'Inter vuole Federico Chiesa per non far rimpiangere l'eventuale partenza di Ivan Perisic.

L'esterno croato vice campione del mondo già a gennaio è stato vicinissimo alla cessione, rimandata solo di qualche mese. Il giocatore vorrebbe provare un'esperienza in Premier League, ma non sembra esserci l'Arsenal in pole position. Sul classe 1989, infatti, c'è il forte interesse del Tottenham, con il tecnico Pochettino che ha individuato nel croato il rinforzo ideale per il suo 4-2-3-1, soprattutto dopo averlo visto da vicino quest'anno nella doppia sfida di Champions.