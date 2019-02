Annuncio

Per la Juventus oggi è arrivata la notizia che si stava aspettando da alcuni giorni: Leonardo Bonucci è tornato ad allenarsi con i compagni. Infatti, questa mattina, il club bianconero ha postato un video nel quale si vedono i giocatori che fanno il loro ingresso in campo e fra questi c'è anche il numero 19 juventino. Dunque Leonardo Bonucci ha recuperato dal problema alla caviglia e adesso si aspetta solo di capire se sarà convocato già contro il Frosinone oppure se verrà preservato per il match contro l'Atletico Madrid.

Contro l'Atletico torna la difesa titolare

Massimiliano Allegri aveva annunciato che la BBC sta tornando. Infatti, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono in fase di recupero.

I primi due questa mattina si sono regolarmente allenati e il numero 19 bianconero è pronto per la sfida contro l'Atletico Madrid. Anche Giorgio Chiellini viaggia spedito verso il ritorno e contro gli spagnoli ci sarà. Dunque Massimiliano Allegri mercoledì prossimo ritroverà i suoi titolarissimi. Contro il Frosinone invece, è possibile che siano confermati Martin Caceres e Daniele Rugani proprio per permettere agli altri giocatori di ritrovare la forma migliore.

Venerdì ritornerà Dybala

Oltre alla difesa, nel match di venerdì contro il Frosinone ci dovrebbe essere qualche novità anche in attacco. Infatti, è possibile che dal primo minuto si rivedrà Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero magari concederà un turno di riposo a Cristiano Ronaldo o a Mario Mandzukic anche se ogni decisione di formazione verrà presa nel corso della settimana.

Per quanto riguarda l'attacco resta da capire anche come sta Douglas Costa che è ancora fermo per un affaticamento muscolare e non si sa se riuscirà a recuperare per la Champions League. Contro il Frosinone è possibile che fra i titolari trovi spazio anche Federico Bernardeschi però resterà da capire se il numero 33 bianconero sarà titolare al Wanda Metropolitano. Infatti, non è da escludere che in Spagna, Massimiliano Allegri si affidi proprio al ragazzo classe 94 per dare maggiore equilibrio. Dunque contro l'Atletico è possibile che Massimiliano Allegri riproponga il tridente visto contro il Sassuolo ovvero quello formato da Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Però prima di pensare alla formazione da schierare in Champions il tecnico della Juve dovrà pensare al match contro il Frosinone e venerdì probabilmente una delle certezze in attacco sarà proprio Paulo Dybala.