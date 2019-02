Annuncio

Questa sera, giovedì 21 febbraio, si disputerà il match di ritorno tra Inter-Rapid Vienna. Le due squadre si scontreranno per i sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri sono in vantaggio rispetto agli avversari dal momento che arrivano dall’1-0 in trasferta. Ad ogni modo, l’allenatore Luciano Spallertti non sembra essere affatto pronto ad abbassare la guardia. Il suo obiettivo è scacciare finalmente la crisi e tutto il polverone legato al caso Icardi.

Dove vedere la partita per i sedicesimi di Europa League tra Inter-Rapid Vienna

Lo stadio Meazza di Milano si prepara per ospitare gli austriaci di Kuhbauer. Il calcio di inizio è fissato per le ore 21.00. Il match sarà visibile in diretta su Sky, pertanto, sarà necessario disporre di un abbonamento con tale piattaforma per assistere allo scontro per i sedicesimi di finale di Europa League.

Basterà, poi, sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 e canale 252. Tuttavia, sarà valida anche l’opzione sul sito di TV8 e la diretta streaming su Sky Go. Per quest’ultima opzione, sarà necessario disporre di una connessione a internet e un tablet, uno smartphone o un cellulare da cui collegarsi.

Probabili formazioni Inter di Spalletti: Icardi ancora assente

Per quanto riguarda le probabili formazioni a scendere in campo, Luciano Spalletti potrebbe schierare, molto probabilmente, un 4-2-3-1. Il tecnico toscano, tuttavia, dovrà ancora fare i conti con l’assenza di Mauro Icardi e non solo. A mancare nello schieramento nerazzurro sarà anche Keita. Per questo motivo, l’attacco dell'Inter è ridotto veramente all’osso con Martinez prima e unica punta.

Dietro di lui ci saranno Candreva, Nainggolan e Perisic. Mentre per quanto riguarda la difesa Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah sono i quattro favoriti.

Kuhbauer risponde con lo stesso modulo dell'inter

Kuhbauer, invece, potrebbe rispondere al 4-2-3-1 di Spalletti con lo stesso identico modulo. Gli austriaci dovranno fare i conti con l’assenza di Berisha, il quale è stato squalificato e con quella di Dibon, Mocinic, che sono invece indisponibili. Ivan sarà, quasi certamente, in panchina all’inizio, mentre il capitano Schwab ricoprirà il ruolo di mediano neutrale. In attacco, la punta favorita è Pavlovic, spalleggiato da Murg, Knasmüllner, Schobersberger. In difesa, invece, ci saranno: Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli-Mbombo.