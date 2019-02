Annuncio

Maurizio Sarri, attualmente allenatore del Chelsea, dalla prossima stagione potrebbe sedere sulla panchina della A.S. Roma. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche pubblicate dalla stampa specializzata, ad esempio il sito "Calciomercato. com" qualche settimana fa ci sarebbe stato già un incontro tra Franco Baldini e Sarri, all'epoca del trasferimento ai Blues di Gonzalo Higuain.

La crisi Chelsea - Sarri

Ma ora sembrerebbe che la situazione stia precipitando. E per capire il futuro del tecnico napoletano sarà fondamentale la partita di Europa League contro il Malmoe, ma soprattutto dalla partita di Coppa di Lega contro il Manchester City di Pep Guardiola. Anche se, secondo quanto pubblicato da "Tuttomercatoweb" sulla base di un'indiscrezione diffusa da "La Repubblica", Baldini si sarebbe portato molto avanti nella trattativa offrendo subito la panchina giallorossa per la prossima stagione. Anche perché, a breve, il peso specifico di Baldini all'interno della società giallorossa potrebbe aumentare visto che Monchi sta meditando l'addio.

Il futuro di Eusebio Di Francesco

Se, come sembra molto probabile, il DS Monchi dovrebbe lasciare a breve la Roma la stessa sorte toccherebbe al suo protetto Eusebio Di Francesco. Anche perché, in base agli ultimi risultati abbastanza deludenti della Roma, il divorzio tra Di Francesco e la Roma sembra altamente probabile. Per questo il Presidente giallorosso Pallotta avrebbe inviato Baldini per prendere i primi contatti con Maurizio Sarri. Dopo l'incontro avuto a Londra qualche settimana fa, ci sarebbero stati ulteriori contatti telefonici tra Sarri e la dirigenza della A.S. Roma, ed anche una cena tra lo stesso Baldini e Sarri proprio qualche giorno fa. E, anche se ovviamente il contenuto del colloquio è rimasto strettamente riservato è molto probabile che si sia continuato a parlare del futuro sulla panchina giallorossa del tecnico napoletano.

Tenendo conto di questi possibili scenari futuri le dichiarazioni di Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa di vigilia del match europeo con il Malmoe, sembrano essere delle semplici affermazioni di circostanza. Sarri, infatti, ha affermato che lui deve continuare a lavorare pensando di rimanere ad allenare i Blues "per molto tempo", come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ma ha ammesso, francamente, di non esserne sicuro. La Roma e i suoi tifosi restano in attesa.