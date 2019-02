Annuncio

Diverse situazioni interessano Juventus, Milan e Inter ma nonostante tutto oltre che alla stagione in corso, in gioco su più fronti si guarda anche con un occhio (o forse anche di più) al Calciomercato. Secondo i Rumors le tre società starebbero cercando già da ora di portarsi avanti con il calciomercato che si riaprirà a giugno. Diverse le situazioni da definire e diversi gli interessi come anche gli obiettivi. La Juventus che si sta involando verso l'ennesimo scudetto di fila potrebbe cercare di piazzare il bianconero Duglas Costa, che pare non essersi ambientato a dovere in questa sua stagione a Torino, l'Inter è sempre alle prese con il caso Icardi, che sta letteralmente avendo il monopolio sulle prime pagine dei giornali italiani e non solo, mentre il Milan con Leonardo a guidare le scelte di mercato è stato rivitalizzato a gennaio ma si potrebbe incamminare verso una vera e propria rivoluzione a giugno.

Juventus, scambio Costa-Mahrez?

Probabilmente a giugno verranno fatte diverse valutazioni, col finire della stagione. Una difesa da rivedere, vista l'anagrafe, un centrocampo che bisogna rinfoltire e un attacco da gestire al meglio. Per il momento quello che trapela è solo un'eventuale sistemazione di Duglas Costa. Il giocatore ha estimatori in giro per l'Europa e attualmente la notizia più succulenta è l'ipotesi di scambio City-Juventus con Mahrez, ala destra talentuosa che potrebbe convincere i bianconeri.

Inter, si cerca l'ipotetico dopo Icardi

In casa nerazzurra come detto prima, tiene banco la situazione legata al rinnovo e al futuro di Mauro Icardi. Diverse le ipotesi sul tavolo, con l'argentino che potrebbe anche tornare normalmente in rosa da un momento all'altro, nonostante un fastidio al ginocchio e l'ipotesi operazione.

Il rapporto con lo spogliatoio però potrebbe essere peggiore di quanto non si dica in casa Inter, e per questo motivo, oltre alla fascia tolta, il giocatore potrebbe decidere che è meglio cambiare aria. La dirigenza è quindi alla ricerca di un centravanti, e oltre all'ipotesi Dzeko, spunta anche quella di Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United che piace molto a Marotta.

Milan, Leonardo non si ferma più

A quanto pare, secondo i rumors, i rossoneri stanno cercando un esterno offensivo. Non è dato sapere se questi arriverebbe in sostituzione di qualche giocatore attualmente in rosa, per esempio Suso, che se venduto potrebbe portare una notevolissima plusvalenza in bilancio, che in questo momento fa sicuramente comodo.

Al di là di quello che sarà il futuro dello spagnolo, trapela l'interesse rossonero per il brasiliano del Gremio Everton, altra intuizione leonardiana. Oltre a lui si discute di un possibile ritorno di fiamma per Deulofeu e per Simone Verdi del Napoli.