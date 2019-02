Annuncio

Sarebbe un colpo che non passerebbe di certo inosservato. Secondo voci di mercato provenienti dalla Spagna, Milan e Inter potrebbero provarci davvero per Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid. Dopo l'addio di Ronaldo la scorsa estate, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nella rosa dei blancos e anche un altro pezzo pregiato potrebbe lasciare Madrid. Il giocatore ha ancora 29 anni, uno stipendio altissimo e una valutazione da top player. Sembra davvero pazzesco che Inter e Milan possano permettersi di spendere così tanto. Il giocatore ha una quotazione di circa 80 milioni di euro sul portale Transfermarkt, quotazione che potrebbe scendere in caso di rottura definitiva col Real. Secondo i rumors infatti, ci sarebbero problemi fra il giocatore gallese e lo spogliatoio e da qui l'ipotesi di addio a fine anno.

L'ipotesi Inter per Gareth Bale

I nerazzurri sono al momento alle prese col caso Icardi, ma continuano comunque a lavorare per il mercato della prossima stagione. Secondo le ultime voci, starebbero cercando un giocatore con le caratteristiche di Bale, un'ala destra veloce e potente, magari uno che possa rilanciare il club sia a livello d'immagine, sia per quanto riguarda gli sponsor. Bale sarebbe certamente un acquisto che farebbe fare il salto di qualità sotto molti punti di vista. Per quanto riguarda il campo, attualmente in quel ruolo si sta affermando Matteo Politano, un giocatore che piano piano sta guadagnando la fiducia del pubblico e degli addetti ai lavori. Con la maglia dell'Inter ha dimostrato di saper reggere la pressione di una grande squadra dopo aver giocato ad alti livelli nel Sassuolo. Bale dunque resta un'ipotesi difficile ma non impossibile per i nerazzurri.

Il Milan cerca un esterno offensivo

Dopo Paqueta e Piatek, Leonardo potrebbe estasiare i tifosi rossoneri con un arrivo di prestigio e di caratura mondiale. Da tempo infatti il Milan cerca un esterno offensivo che possa dare una spinta decisiva alla manovra e con l'arrivo del gallese probabilmente i rossoneri potrebbero sacrificare Suso che attualmente ricopre quel ruolo. Lo spagnolo, arrivato gratis a Milano, costituirebbe una plusvalenza importantissima per il Milan ed è per questo motivo che potrebbe essere lui il giocatore sacrificato. A Milano Bale troverebbe un club desideroso di rilanciarsi dopo diverse stagioni sottotono e certamente una tifoseria che lo accoglierebbe a braccia aperte.