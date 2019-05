L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri usciranno dal settlement agreement e avranno maggiore libertà di manovra. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato più volte che si lavorerà su profili con esperienza internazionale e che abbiano un certo palmares proprio alla ricerca di quel salto di qualità mancato quest'anno e che possa permettere di andare a contendere il titolo alla Juventus, Si cercheranno le cosiddette occasioni di mercato, puntando su quei giocatori in uscita dai top club europei e che, dunque, non avranno una valutazione spropositata. Uno di questi è Danilo Luiz da Silva, che non rientra nei piani del tecnico del Manchester City.

Danilo per la fascia

Uno degli obiettivi dell'Inter la prossima estate sarà quello di trovare un rinforzo sulle fasce in difesa in grado di fare la differenza. La scorsa estate i nerazzurri avevano puntato su Sime Vrsaljko, arrivato in prestito dall'Atletico Madrid, ma la stagione del croato è stata condizionata da problemi fisici e da un infortunio al ginocchio che lo ha messo ko fino a fine anno. Per questo motivo il giocatore tornerà ai Colchoneros, così come tornerà alla base Cedric Soares, arrivato dal Southampton con la stessa formula.

Il nome nuovo in orbita Inter è quello di Danilo. Il terzino brasiliano non rientra nei piani del Manchester City e del suo tecnico, Pep Guardiola, che già quest'anno lo ha impiegato poco. L'ex giocatore del Real Madrid, infatti, ha disputato solo dieci presenze in campionato, mettendo a segno una rete. Troppo poco per chi è stato pagato solo nell'estate del 2017 trenta milioni di euro per strapparlo al club spagnolo. Stando a quanto riportato da Sky, la società nerazzurra ha sferrato l'assalto e ha messo sul piatto una cifra intorno ai quindici milioni di euro.

I Citiziens non hanno rifiutato ma hanno rimandato il discorso a fine stagione, quando decideranno con calma quale sarà il futuro del proprio tesserato. Un'opzione che si sposa anche con la volontà dell'Inter, che vuole la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Danilo vuole l'Inter

Classe 1991, Danilo convince anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia a destra che a sinistra, un po' come D'Ambrosio. Il terzino brasiliano ha già fatto sapere di gradire e non poco la destinazione Inter e lo ha dimostrato con un gesto su tutti.

Il giocatore, infatti, si è detto disposto a ridursi l'attuale ingaggio da oltre quattro milioni di euro a stagione andando a firmare per poco più di tre milioni di euro all'anno più bonus. Con Danilo i nerazzurri sistemerebbero la fascia destra, in attesa di conoscere a sinistra quale sarà il futuro di Dalbert, mentre è certa la conferma di Asamoah.